9월까지 노후 놀이시설 교체, 공간 확장, 편의시설 보강 등

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성동구(구청장 정원오)는 어린이들이 더욱 안전한 공간에서 마음껏 뛰어놀 수 있도록 ‘금호산 유아숲체험원’과 ‘대현산 유아숲체험원’의 시설 정비를 추진한다고 밝혔다.

‘금호산·대현산 유아숲체험원’은 유아들이 자연과 교감하며 건강하게 성장할 수 있도록 조성한 숲체험 놀이공간으로 지역 어린이집과 유치원, 가정에서 많이 이용하고 있다. 그러나 시설 노후화로 일부 시설물에 대한 안전이 우려되는 부분이 있었다.

이에 구는 이번 정비를 통해 낡은 시설을 교체하고 편의시설은 보강하는 등 유아숲체험원의 안전성 강화와 함께 쾌적한 체험 환경을 제공할 방침이다.

주요 정비 내용은 ▷경사로 개선 및 활용을 통한 공간 확장 ▷노후 목재 놀이시설 교체 ▷자연 학습공간 및 편의시설 정비 ▷바크 및 야자매트를 활용한 미끄럼 방지 조치 ▷함께 가꾸는 동행가든 조성 등으로 다양한 시설 개선을 추진한다. 8월부터 본격적으로 정비를 시행하여 오는 9월까지 마무리할 계획이다.

정원오 성동구청장은 “유아숲체험원은 아이들이 이용하는 시설이기에 안전을 최우선으로 두고 정비할 계획”이라며 “앞으로도 집 가까운 곳에서 자연을 경험하며 자랄 수 있는 도시 환경을 조성할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.