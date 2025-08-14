[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데마트의 온라인 플랫폼인 ‘롯데마트 제타’는 광복절인 15일 프로야구단 롯데 자이언츠와 협업한 ‘롯데마트 제타X자이언츠 매치데이’를 부산 사직구장에서 연다.

이번 행사는 지역 고객에게 롯데마트 제타 브랜드 인지도를 높이기 위해 기획됐다. 영국 리테일 테크 기업 오카도의 스마트 플랫폼이 적용되는 부산 자동화물류센터가 내년 상반기 가동을 앞둔 가운데 롯데 자이언츠와의 협업을 통한 시너지를 노렸다.

행사에서는 자이언츠 치어리더 공연, 게임 부스, 포토존, OX 퀴즈, 댄스타임 등 다양한 이벤트가 진행된다. 게임 부스에서는 룰렛 돌리기, 공 던지기 등을 통해 1등 50명에게 동백 유니폼을 증정한다.

모든 참가자에게는 롯데마트 오프라인 매장 5000원 할인 쿠폰과 롯데마트 제타 첫 구매 고객 대상 1만원 할인 쿠폰이 제공된다.

행사장 포토존에서 촬영 후 인스타그램에 업로드한 공식 계정 팔로우 고객을 대상으로는 추첨을 통해 자이언츠 선수단 사인볼을 증정한다.

또 롯데마트 제타 가입과 앱 설치 조건을 충족한 고객은 15일과 16일, 30일 경기 시작 3시간 전에 조기 입장할 수 있는 ‘제타 패스트트랙’ 서비스를 이용할 수 있다.

9월까지 부산·영남권 지역 고객을 대상으로 한정판 롯데 자이언츠 굿즈 증정 이벤트도 이어간다. ‘롯데마트 제타’ 앱에서 한 달간 20만원 이상 구매한 고객을 대상으로 매월 추첨을 통해 총 1000개의 한정판 굿즈를 증정한다.

송자용 롯데마트·슈퍼 e브랜드마케팅팀장은 “롯데마트 제타와 롯데 자이언츠 팬들 간 접점을 넓히고, 고객에게 차별화된 쇼핑 경험과 혜택을 제공하는 데 주안점을 뒀다”며 “앞으로도 지역 특성을 반영한 맞춤형 프로모션과 다양한 온오프라인 연계 서비스를 지속해서 선보일 계획”이라고 말했다.