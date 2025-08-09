“노동부, 12일 현재까지 조치사항 보고하라”

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령은 9일 “앞으로 모든 산업재해 사망사고는 최대한 빠른 속도로 직보하라”고 지시했다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑을 통해 “휴가에서 복귀한 대통령께서 다음과 같이 지시했다”고 말했다.

이는 전날(8일) 경기 의정부시 한 신축 아파트 공사 현장에서 안전망 철거 작업을 하던 50대 노동자가 추락해 사망하는 사고가 발생하면서 산업재해 사망사고에 관해 강도 높은 주문이 나온 것으로 보인다. 이 대통령이 휴가 복귀하면서 다른 지시사항이나 현안 메시지를 주지 않았는지 묻는 질문에 강 대변인은 “오늘 오전 산업재해 사고와 관련한 지시 사항을 급하게 전달하셨고, 이에 대한 브리핑도 지시사항이었다”고 답했다.

강 대변인은 “국정상황실을 통해 공유·전파하는 현 체계를 유지하되 대통령에게 좀 더 빠르게 보고하는 체계를 갖추라는 것”이라며 “언론 보도를 보고 사고를 인지하는 경우가 많이 있다. 대통령께서 사고 자체를 국정상황실을 통해 인지하고 보고 받는 체계를 구체화하기를 지시하셨다고 보면 된다”고 설명했다.

강 대변인은 “(이 대통령이) 고용노동부에는 산업재해 사고 방지를 위한 사전·사후 조치 내용과 현재까지 조치한 내용을 12일 국무회의에 보고할 것을 지시했다”며 “이 두 가지 조치는 산업재해 사망을 획기적으로 줄이겠다는 대통령의 강한 의지로 풀이된다”고 말했다.

이어 강 대변인은 “일하러 나간 노동자들이 다치거나 목숨 잃는 일이 더는 없도록 세계 10위 경제강국 위상을 노동자의 안전으로 증명하겠다”고 덧붙였다.

한편, 오는 23일 한일정상회담이 검토되고 있는지 묻는 질문에 강 대변인은 “한일·한미정상회담 전부 다 교감 속에서 일정 조율 중이고, 확정된 일정 없기 때문에 일정 확정되는 대로 공지할 것”이라고 답했다.