문금주 “국힘 전당대회, 정치 난장판으로 전락” 김문수 ‘민주당 해산’에 “한물간 정치 물러나야”

[헤럴드경제=신대원 기자] 더불어민주당은 9일 국민의힘이 유튜버 전한길 씨 징계절차에 돌입한데 대해 눈가림에 불과하다며 내란세력과의 완전한 결별을 선언해야 한다고 촉구했다.

문금주 민주당 원내대변인은 서면브리핑에서 먼저 “국민의힘 전당대회 현장에서 벌어진 전 씨의 추태는 민주주의 근본 질서를 송두리째 짓밟은 폭거”라며 “전 씨는 프레스 비표를 악용해 기자석을 점거하고 탄핵 찬성 후보들 발언마다 욕설과 야유를 선동하며 현장을 아수라장으로 만들었다”고 비판했다.

문 원내대변인은 “이러한 반민주적 폭력과 선동은 대한민국 민주주의 근간을 위협하는 중대한 범죄행위로 결코 묵과할 수 없다”며 “국민의힘 지도부가 뒤늦게 전 씨 한 명만 징계한 건 본질을 외면하는 눈가림”이라고 지적했다.

이어 “내란세력과의 완전한 결별을 분명히 선언하고 내란 동조세력을 철저히 척결하지 않으면 국민의힘에 미래는 없다”고 꼬집었다.

아울러 문 원내대변인은 김문수 국민의힘 당대표 후보가 ‘민주당 해산’을 언급한 것과 관련해 사퇴를 촉구했다.

그는 “김 후보가 존재하지도 않는 일당독재, 종교탄압, 극좌테러라는 낡고 녹슨 색깔론을 들고 나온 모습은 한물간 정치 공작 드라마를 무대 위에서 재연하는 것과 다를 바 없다”며 “국민의힘 전당대회는 민생과 비전은 사라지고 거짓과 선동, 증오와 혐오만이 판치는 정치 난장판으로 전락했다”고 비판했다.

또 “국민의힘은 김 후보의 위험천만한 정치 선동을 즉각 사죄하고 후보직에서 물러나게 해야 한다”면서 “그렇지 않다면 ‘막말 경연대회’를 당대표 선거로 착각하는 정당임을 스스로 인정하는 셈”이라고 지적했다.

김 후보는 전날 합동연설회에서 이재명 대통령을 향해 “민주당을 해산해야 할 것인지, 국민의힘을 해산해야 할 것인지 끝장토론을 제안한다”며 민주당 해산을 언급한 바 있다.