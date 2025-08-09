추경호 前원내 의총 장소 네 차례 변경 배경 조사 윤 전 대통령 지시 있었는지 규명

[헤럴드경제=정호원 기자] 조은석 특별검사팀이 12·3 비상계엄과 관련해 내란·외환 혐의를 수사하는 과정에서 계엄 해제 요구 결의안 표결 당시 표결권 침해 여부를 집중 조사하고 있다.

9일 법조계에 따르면 내란 특검팀은 계엄 선포 다음 날인 지난해 12월 4일 새벽 국회 표결 과정에서 다수 국힘의힘 의원이 표결에 불참하게 된 경위를 조사 중이다. 이를 위해 국민의힘 조경태 의원에게 오는 11일 참고인 출석을 요청했으며, 지난달 30일에는 계엄 당시 국민의힘 소속이던 더불어민주당 김상욱 의원을, 지난 7일에는 우원식 국회의장을 참고인으로 불러 당시 상황을 청취했다.

조 의원과 김 의원은 지난해 12월 4일 새벽 국회 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 국민의힘 의원 18명에 속한다. 우 의장은 비상계엄 선포 이후 국회의 비상계엄 해제 요구 결의안 의결까지 약 155분간 국회를 관리한 당사자다.

당시 결의안은 재석 190명 전원이 찬성해 가결됐지만, 국민의힘 의원 108명 중 90명이 불참했다. 특검은 추경호 당시 국민의힘 원내대표가 의원총회 장소를 국회→여의도 당사→국회→여의도 당사로 잇따라 변경한 점에 주목하고 있다. 추 전 원내대표 측은 “국회 출입이 제한돼 장소를 옮긴 것”이라고 해명했지만, 특검은 윤석열 전 대통령과의 공모 가능성을 의심하고 있다.

앞서 특검팀이 윤 전 대통령을 기소하면서, 계엄 선포 전 일부 국무위원에게만 국무회의 소집을 통보해 국무위원 9명의 계엄 심의권을 침해했다고 판단한 바 있다. 이번 조사에서도 유사한 법리를 적용해 추 전 원내대표 등 국민의힘 지도부의 표결권 침해 여부를 검토할 계획이다.

윤 전 대통령은 계엄 선포 직후인 약 1시간 뒤 추 전 원내대표, 나경원 의원과 통화한 사실도 확인돼, 특검은 표결 방해 지시가 있었는지를 규명하는 데 수사력을 모으고 있다. 추 전 원내대표와 나 의원 소환조사는 관련 사실관계가 확정된 이후 진행될 전망이다. 추 전 원내대표 등은 이미 내란을 방조·공모했다는 혐의로 고발된 상태다.

박지영 특검보는 전날 언론 브리핑에서 “당을 불문하고 계엄 해제 의결 관련 부분을 전방위적으로 조사할 것”이라며 “추 전 원내대표 등 주요 피고발인은 어느 정도 사실관계가 확정된 다음 소환이 이뤄질 것 같다”고 말했다.