“야당 건강해야 여당도 더 건강해져” “국민의힘 야당다운 야당 거듭나길”

[헤럴드경제=신대원 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 국민의힘이 이른바 ‘전한길 난동’ 사태로 진통을 앓고 있는데 대해 국민의힘이 야당다운 야당으로 거듭나길 바란다는 촌평을 남겼다.

정 대표는 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “‘전한길 난동’에 국힘 뒷북 대응…윤리위 징계 착수”라는 기사 제목을 올린 뒤 “야당이 건강해야 여당도 더 건강해지고, 여당이 건강해야 야당도 더 건강해진다”고 밝혔다.

이어 “국힘이 내란세력과 손절하고 야당다운 야당으로 환골탈태 거듭나길 바란다”고 말했다.

한국사 강사 출신인 전한길 씨는 전날 대구·경북 합동연설회 도중 찬탄(윤석열 탄핵 찬성) 진영 후보의 연설 때 당원들에게 ‘배신자’를 외치도록 유도했고, 이에 찬탄 진영 후보 지지자 일부가 전 씨를 향해 물병을 던지는 등 항의하면서 장내 소동이 빚어졌다.

전 씨는 책임당원이나 선거인단에 포함된 일반당원이 아니지만 기자 자격으로 연설회장에 들어왔다.

이에 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 긴급 지시사항을 통해 축제의 장이 돼야 할 전당대회를 분열과 갈등의 장으로 만들었다고 엄중 경고하고 전 씨를 포함해 대의원 자격이 없는 인사의 향후 전당대회 관련 행사 출입을 금지시켰다.

이어 전씨의 행위에 대해 대구시당과 경북도당에서 행사 및 업무 방해에 대한 중앙당 차원의 엄중 조치를 요청한데 따라 이날 중앙윤리위원회 징계절차에 돌입했다.

그러나 일각에선 전 씨가 입당 이후 줄곧 극우 발언을 쏟아냈고 전날 합동연설회 현장에선 자신의 뜻과 맞지 않는 후보를 향해 고성을 지르는 등 위협했음에도 별다른 제지 없이 방치하다 늑장대응에 나섰다는 비판도 제기된다.