“사면권 ‘내 사람 챙기기’ 수단돼선 안돼” “윤미향, 국민 조롱하고 반성 기미 없어”

[헤럴드경제=신대원 기자] 국민의힘은 9일 이재명 대통령의 8·15 광복절 특별사면 대상에 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원 등이 포함된 것으로 알려진데 대해 “반성의 기미조차 없고 국민 눈높이에 맞지 않는 파렴치한 범죄자 사면은 즉각 중단돼야 한다”고 촉구했다.

박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 “이재명 정부의 첫 사면이 ‘범죄자 전성시대’의 신호탄이 되고 있다”며 “자녀 입시비리로 입시제도의 공정성을 짓밟은 조 전 장관과 일본군 위안부 피해 할머니들을 이용해 호의호식한 윤 전 의원이 사면 명단에 당당히 이름을 올렸다”고 비판했다.

박 수석대변인은 “윤 전 의원은 ‘욕하는 것들이 참 불쌍하다’며 국민을 조롱하고, 대법원 확정 판결까지 ‘억지 판결’이라며 사법부를 비웃는 등 반성의 기미가 전혀 없다”며 “위안부 할머니들의 등을 친 윤미향 사면은 매국노 이완용을 친일인사 명단에서 빼주자는 것과 다르지 않다”고 주장했다.

그는 조 전 대표를 겨냥해서도 “우리 사회의 공정 가치를 파괴하고 청년들에게 상대적 박탈감과 좌절감을 안겨 준 조 전 장관 부부의 사면은 대한민국의 ‘신분제 국가 선포’나 다름없다”며 “조 전 장관은 자녀 입시비리로 부모의 부와 사회적 지위가 대물림되는 현대판 음서제를 부활시켜 국민들을 분노하게 만든 장본인”이라고 지적했다.

이어 “능력과 무관하게 신분이 세습되는 사회에서 ‘기회의 평등, 과정의 공정, 결과의 정의’라는 말은 공염불에 불과하다”며 “자유와 정의를 위해 싸운 순국선열과 애국지사를 기리는 날이 악질 범죄자에게 면죄부를 주는 날로 변질돼서는 안된다”고 강조했다.

박 수석대변인은 계속해서 “사면권은 헌법이 보장한 대통령의 권한이지만 ‘내 사람 챙기기’나 ‘부패 세력 감싸기’의 수단이 되어서는 안 된다”면서 이 대통령에게 정치인 사면을 즉각 철회하라고 촉구했다.

또 당 차원에서 ‘범죄자 사면 잔치’가 벌어지지 않도록 제도적 장치를 마련하겠다고 덧붙였다.