“안철수 고약한 프레임으로 나도 엮어” “‘심장병 걸린 대구’ 발언 매우 부적절”

[헤럴드경제=신대원 기자] 장동혁 국민의힘 당대표 후보는 전당대회 대구·경북 합동연설회 사태와 관련 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨를 악마화하는데 동의하기 어렵다는 입장을 밝혔다.

장 후보는 9일 페이스북에 올린 글에서 먼저 “전당대회는 축제의 장이 돼야 하지만 어제 전당대회장은 그렇지 못했다”고 지적했다.

그는 “나도 개인적으로는 매우 불편했다. 특정 후보의 지지자들이 맨 앞에 모여서 내가 연설하는 내내 방해를 했다”면서 “그러나 그 또한 서로 경쟁하는 전당대회의 일부라 생각하고 넘기려 했다”고 밝혔다.

이어 “그러나 이번 전당대회를 기점으로 전한길 한 사람을 악마화하고 극우 프레임으로 엮으려는 시도에는 동의하기 어렵다”며 “공격 대상은 내부가 아니라 밖에 있어야 한다”고 강조했다.

전날 합동연설회에서 찬탄(윤석열 탄핵 찬성) 진영 후보 연설 때 전 씨가 일부 당원들에게 ‘배신자’를 외치도록 유도하고 장내 소동이 빚어지자 중앙당 차원에서 징계를 개시하는 등 전 씨에 대한 비판여론이 높아지자 변호에 나선 셈이다.

장 후보는 특히 안철수 당대표 후보를 겨냥해 “안 후보처럼 그런 고약한 프레임으로 나까지 엮어 내부총질을 하면서 전당대회를 치르려는 태도는 용서하기 어렵다”며 “실력으로 승부하라”고 반박했다.

안 후보가 합동연설회 소동을 거론하면서 “김문수, 장동혁 후보가 당대표가 된다면 전한길 등 극단세력은 수렴청정을 하며 ‘당권 농단’을 자행할 것”이라고 비판한 것을 되받아친 것이다.

장 후보는 계속해서 “어제 전당대회장에서 펼쳐진 모습과 관련해 도발행위를 한 특정 후보도 책임에서 결코 자유로울 수 없다. ‘심장병 걸린 대구’라는 발언도 매우 부적절했다”면서 “불이익한 조치의 기준과 무게는 누구에게나 늘 공평해야 한다”고 주장했다.

이 역시 전날 합동연설회 사태 이후 중앙당 차원의 제재가 전 씨에게 집중되고 있다는 점을 지적하며 사실상 전 씨를 옹호한 것이라 할 수 있다.