[헤럴드경제=고승희 기자] ‘케이팝 데몬 헌터스’ 광풍이 여전히 차트를 집어삼키고 있다. 1위 천하는 한 주만에 끝났지만, 여전히 톱2에 이름을 올리며 ‘황금빛 혼문’은 완성됐다.

8일(현지시간) 공개된 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱100’에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주인공인 K-팝 그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’(Golden)은 2위에 올랐다. 이번이 벌써 7주 연속 차트인이다.

‘골든’은 93위로 이 차트에 데뷔해 이후 31위, 20위, 9위 4위, 1위, 2위 등을 기록했다. K-팝이 이 차트에서 1위에 오른 것은 2012년 싸이의 ‘강남스타일’ 이후로 13년 만이다.

애니메이션 속 헌트릭스의 경쟁 보이그룹 사자 보이즈가 부른 ‘소다 팝’(Soda Pop)은 6위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 8위에 안착했다.

실체를 가진 K-팝 그룹 트와이스가 부른 애니메이션 OST ‘테이크 다운’(Take Down)은 47위, 같은 영화에 삽입된 트와이스의 ‘스트래티지’(Strategy)는 64위로 순위에 올랐다.

블랙핑크의 신곡 ‘뛰어’(JUMP)도 여전히 차트에 머물려 인기를 얻고 있다. 전주보다 한 계단 오른 35위로 4주 연속 진입했고, 멤버 로제의 글로벌 히트곡 ‘아파트’(APT.)는 다섯 계단 오른 39위로 42주 연속 차트에 머물고 있다.

하이브와 유니버설뮤직 산하 게펜 레코드의 합작 걸그룹 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(Gabriela)는 같은 차트에 97위로 다시 올랐다.