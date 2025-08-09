“‘윤어게인’ 무슨 도움 되나…전한길 출당해야” “피고인 윤석열, 자유민주주의 파괴한 배신자”

[헤럴드경제=신대원 기자] 조경태 국민의힘 당대표 후보는 전당대회 대구·경북 합동연설회 사태와 관련 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨의 출당을 요구했다.

또 ‘윤 어게인’은 당에 아무런 도움이 되지 않는다며 통일교, 신천지, 사랑제일교회에서 가입시킨 당원의 탈당을 촉구했다.

조 후보는 9일 ‘합동연설회 훼방꾼 전한길을 출당하라’는 제목으로 페이스북에 올린 글을 통해 “윤석열 옹호론자들이 합동연설회를 조직적으로 방해하고 있다”면서 “훼방꾼들은 혁신 후보자들을 배신자라고 선동하며 연설을 방해하는 행위를 서슴지 않았다”고 비판했다.

이어 “누가누굴 배신했다는 말인가. 적반하장”이라며 “‘윤 어게인’을 외치는 사람들이 국민의힘에 무슨 도움이 되겠느냐”고 반문했다.

또 “이런 자들이 국민의힘을 망치고 있다”면서 “당지도부는 합동연설회 출입금지를 넘어 즉각 출당조치하기 바란다”고 촉구했다.

아울러 조 후보는 이날 또 다른 글에선 “누가 배신자인가”라면서 “국가의 주인인 국민에게 총부리를 겨누다가 파면된 자, 정통보수를 말아먹은 자, 그를 옹호하며 국민의 힘을 나락으로 빠뜨리는 자, 그들이 배신자”라고 질타했다.

그는 “비상계엄의 잘못을 온 국민과 함께 지적하고 자유민주주의를 지켜낸 사람이 어떻게 배신자인가”라고 반문한 뒤 “피고인 윤석열 전 대통령은 자유민주주를 파괴시킨 민족의 배신자”라고 비판했다.

이어 “국민들과 함께 비상계엄을 막아낸, 자유민주주의를 지켜낸 사람이 진정한 참정치인”이라며 “피고인 윤석열에 대한 맹목적 지지자들의 폭력적 언어와 거짓 선동에 휘둘리는 정당은 미래가 없다”고 지적했다.

조 후보는 특히 “통일교, 신천지, 전광훈 (사랑)제일교회에서 가입시킨 국민의힘 당원들의 탈당을 공식적으로 요구한다”면서 “‘윤 어게인’을 주장하는 당원들이 활개 치는 한 당 지지율은 계속 하락하게 될 것이고 내년 지방선거에서는 필패할 것”이라고 강조했다.

또 “‘TK 자민련’ 수준도 안 될 것은 자명한 사실”이라면서 “제가 당대표가 되면 국민의 힘을 완전 개조해서 국민들 심판을 받도록 하겠다”며 지지를 호소했다.