美 연구팀 “정신건강 관리에 디지털 치료앱 활용 기대”

[헤럴드경제=정호원 기자] 과거 자살 시도를 한 뒤 입원 치료를 받았던 고위험군을 대상으로 자살 예방 치료 앱 임상실험을 한 결과, 퇴원 후 자살 시도가 58% 감소했다는 결과가 나왔다.

미국 예일대 의대와 오하이오주립대 의대 연구팀은 9일 미국의사협회 저널 JAMA 네트워크 오픈(JAMA Network Open)에서 자살 고위험 입원 환자 339여명을 대상으로 인지행동치료(CBT)를 기반으로 개발된 자살 예방 치료 모바일 앱(OTX-202)과 일반 정신건강 앱의 무작위 비교 임상시험에서 이러한 결과를 얻었다고 밝혔다. 연구 대상의 평균 연령은 27.9세로, 여성 비율은 66%였다.

연구팀은 “반복적 자살 충동에 취약한 고위험군에서 중요한 성과”라면서 “디지털 치료 앱이 입원 치료 후 퇴원한 고위험군 환자의 장기적인 정신건강 개선과 유지에 도움이 될 수 있음을 시사한다”고 말했다.

미국에서는 매년 자살 시도 후 생존한 성인이 100만명이 넘고, 50만명은 자살 시도로 입원 치료를 받고 있다. 또 자살은 미국 10대 주요 사망 원인 중 하나로 꼽힌다. 10~14세와 25~34세에서는 2번째, 15~24세에서는 3번째, 35~45세에서는 4번째 주요 사망 원인이다.

논문 공동 제1 저자인 예일대 의대 퍼트리샤 사이먼 교수는 “자살 시도와 병원 퇴원 후 몇주~몇달은 자살 관련 사망률이 가장 높은 시기”라며 이 취약한 시기에 사용할 수 있는 효과적인 치료법이 필요하다고 말했다.

임상시험 결과 디지털 치료 앱과 대조 앱 사용자 사이에 첫 자살 시도까지 걸린 시간에는 유의미한 차이가 없었으나, 이전에 자살을 시도했던 사람들의 경우 자살 예방 치료 앱 그룹의 자살 시도가 대조 앱 그룹보다 58.3% 적은 것으로 나타났다. 자살 예방 치료 앱 그룹은 자살 충동이 24주까지 지속해 감소한 반면, 대조 앱 그룹은 12주까지는 감소했지만 24주 시점에는 다시 증가했다.

공동 제1 저자 겸 교신저자인 오하이오주립대 의대 크레이그 브라이언 교수는 “자살 예방 치료는 자살 사고와 충동을 줄이는 데 매우 효과적이지만 퇴원 후에는 적절한 치료전문가를 찾기가 어려울 수 있다”며 “이 연구는 자살 예방 치료 앱이 해결책을 제공할 수 있음을 시사한다”고 말했다.