갈라진 당원들…찬탄·반탄 모두 “배신자” 趙 “尹어게인 부를수록 지지율 떨어진다” 安 “극단세력 대변자들 반드시 심판해야” 場 “尹 인권 유린 당하는데 ‘절연’ 반복” 金 “전국서 반이재명 독재투쟁 전개하자”

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘 8·22 전당대회를 앞두고 8일 개최된 대구·경북(TK) 지역 합동 연설회가 윤석열 전 대통령의 탄핵과 내홍 책임론을 둘러싼 격론장으로 변했다. 일명 ‘반탄(탄핵 반대)’과 ‘찬탄(탄핵 찬성)’으로 나뉜 후보들은 서로를 혁신의 대상으로 지목하며 날을 세웠다. 윤 전 대통령을 공개 지지하는 한국사 강사 출신 전한길씨가 현장에 참석해 눈길을 끌었고, 주요 후보의 연설마다 당원들도 둘로 나뉘어 환호와 “배신자”란 야유를 쏟아냈다.

찬탄 주자인 6선의 조경태 당대표 후보는 이날 오후 대구 북구 엑스코(EXCO)에서 열린 합동 연설회의 연단에 오른 직후 환호와 야유를 동시에 받았다. 당내 범친한(친한동훈)계이자 고강도 인적 쇄신을 주장하는 조 후보는 이날 “위헌적이고 불법적인 12.3 비상계엄으로 인해서 지금 우리 국민의힘은 거의 해체 수준의 참혹한 순간을 맞이하고 있다”며 “탄핵을 반대하고 부정선거 음모론을 퍼뜨리고 ‘윤 어게인’을 부르짖을수록 국민의힘의 지지율은 뚝뚝 떨어지고 있다”고 말했다. 이어 “그런데도 아직 우리 당은 정신 차리지 못하고 있다”며 “훼방꾼들을 몰아내지 않고서는 국민의힘의 미래는 없다”고 말했다.

4선의 안철수 당대표 후보는 “총선과 대선에서 국민의힘은 압도적으로 패배했다”며 “그런데 이상하다. 오히려 당당한 사람들이 많다”고 지적했다. 안 후보는 “똘똘 뭉치기만 하면 다 잘 풀릴 거라는 극단세력의 대변자들이 보수의 심장인 대구·경북에 와서 표를 맡겨놓은 것마냥 손을 벌리고 있다”며 “‘극단주의자들이 무슨 짓을 해도 대구·경북은 밀어준다’는 이 속내를 이번 전당대회에서 반드시 심판해 달라”고 했다.

친한계로 분류되는 김근식 최고위원 후보는 연설 초반 야유 세례를 받자 “(한 당원께서) ‘보수의 심장’ 대구가 아니라 심장병에 걸린 대구라고 이야기한다. 정신 차리십쇼”라고 직격했다. 마찬가지로 야유를 받았던 친한계 초선 우재준 청년최고위원 후보는 “우리는 서로 양보하고 이해할 수 있다”며 “그것이 바로 계엄과 탄핵의 바다를 건너는 방법”이라고 호소했다.

반탄 주자들도 야유를 피하지 못했다. 재선의 장동혁 당대표 후보는 이날 “우리의 무능은 결국 탄핵을 막지 못했다”며 “더 부끄러운 것은 스스로 탄핵의 문을 열어줬던 사람들이 탄핵 반대를 외쳤던 당원들을 향해 극우니, 혁신의 대상이니 하면서 큰소리를 치고 있다는 것”이라고 찬탄파를 겨냥했다. 이어 “대통령이 다시 구속되고 인권이 유린당하고 있지만, 혹시나 내란세력으로 몰릴까 절연하자는 말만 반복하고 있다”며 “내부 총질을 더는 못 보겠다며 평생을 지켜온 당을 떠나고 있는데, 중도가 떠나간다며 남의 집만 쳐다보고 있다”고 했다.

김문수 당대표 후보는 지난 대선 패배를 사과하고, 강력한 대여 투쟁력을 강조했다. 그는 “민주당을 해산해야 될 것인지 국민의힘을 해산해야 될 것인지, 이재명 대통령에게 공개 끝장 토론할 것을 제안한다”고 했다. 또 “이재명 독재를 반대하는 모든 국민과 우리는 손을 잡고, 국회뿐만 아니라 전국 방방곡곡에서 ‘반(反)이재명 독재 투쟁’을 전개해야 되지 않겠습니까”라고 했다.

지난 대선 김문수 후보의 비서실장을 지낸 김재원 최고위원 후보는 “우리 주적은 누구입니까. 바로 이재명의 민주당이어야 한다”며 “저 김재원이 최고위원이 되면, 그래서 당을 제대로 이끌 수 만 있다면 내부 총질을 한 분들을 용서하지 않겠다”고 찬탄파를 향해 날을 세웠다.

초선 신동욱 최고위원 후보도 “우리 당 안에도 민주당과 같은 목소리를 내는 분이 있다”며 “우리가 만든 정부를 지키기 위해 지난 겨울 엄동설한에 나선 분들이 내란 세력인가”라고 했다. 초선 최수진 최고위원 후보는 “내부 분열과 선거 패배로 우리는 진통을 겪고 있다”며 “더 이상 내부 총질이 아니라 똘똘 뭉쳐서 이재명과 함께 싸워야 한다”고 했다.

김민수 최고위원 후보는 윤 전 대통령이 김건희특검의 체포영장 집행 도중 어깨 통증을 호소한 것과 관련해 “어깨가 빠질 것 같아 너무 아프니 팔을 좀 놓아 주라, 어제 인권 유린의 현장에서 우리 손으로 뽑고, 우리 손으로 탄핵시킨 윤석열 대통령의 절규였다”고 말했다. 그러면서 “이번에도 침묵하시겠습니까”라며 “국민의힘이 불의에 눈감으면 대한민국이 무너진다”고 했다.