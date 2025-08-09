감정가 28.7억에서 18.3억까지↓ 지난달 3차 매각 앞두고 경매 정지

[헤럴드경제=박로명 기자] 배우 서현진이 26억원에 이르는 전세 보증금을 돌려받지 못해 직접 경매를 신청했던 서울 상남구 청담동 고급빌라의 경매 절차가 돌연 중단되며 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

9일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 선순위 전세권자가 서현진인 서울 강남구 청담동 빌라는 작년 9월 경매가 개시돼 감정가 28억7363억원에 나왔다. 지난 5월 1차 매각 기일에 유찰된 데 이어 지난 6월 2차 매각 기일에도 응찰자가 나타나지 않으면서 최저입찰가는 감정가의 64% 수준인 18억3912만원까지 떨어졌다.

해당 물건은 서울 강남구 청담동 청담 근린공원과 인접한 고급빌라다. 건물 면적은 135.74㎡(약 41평)로, 방 3개와 욕실 3개, 테라스를 갖춘 복층 구조 펜트하우스다. 서현진은 2020년 4월 보증금 25억원에 전세 계약을 맺고, 2022년 계약이 만료되면서 1억2500만원 오른 26억2500만원 재계약했다.

하지만 소유주가 계약이 만료된 2024년 4월에도 전세금을 돌려주지 않자 서현진은 같은 해 강제경매를 신청한 후 임차권 등기까지 마쳤다. 강제경매는 채권자가 소송을 통해 채무자에게 받아낼 돈이 있다는 판결을 받아낸 뒤 채무자의 재산을 임의로 처분하는 절차다.

이 빌라는 지난달 3차 매각 기일을 앞두고 있었으나 경매 절차가 중단됐다. 채무자 겸 소유자가 법원에 집행정지를 신청해 받아들여진 것으로 추측된다. 일반적으로 경매 절차가 중단되는 이유는 채무자가 채권자와 변제와 관련해 협의했거나, 채무자가 법원에 개인회생 또는 파산 신청을 한 경우로 나뉜다.

전문가들은 채무 변제 가능성에 무게를 싣고 있다. 이주현 지지옥션 선임연구원은 “채무자가 빚을 갚기 위해 채권자와 협의해 경매 중지를 신청했을 것으로 보인다”며 “법원에 공탁하는 등 실질적으로 변제 가능성이 높아 법원이 집행정지를 받아들인 것으로 추측된다”고 설명했다.

이어 이 선임연구원은 “해당 물건은 경매를 계속 진행해 배당을 받기보다 채무자 겸 소유자로부터 변제를 받는 방법이 가장 수월하다”며 “청담 고급빌라의 수요는 제한적인 데다, 거래가 많지 않아 채무자와 합의하는 편이 합리적”이라고 덧붙였다.

강은현 법무법인 명도 경매연구소장도 “채무자 겸 소유자가 법원 집행정지를 신청했는데, 일반적으로 이런 사례의 90% 이상이 채권자와 채무 변제에 대해 일정 부분 합의한 경우”라며 “전액 변제는 하지 못했더라도 일부분 협의한 것으로 추측된다”고 밝혔다.

그러면서 강 소장은 “서현진 씨가 경매를 통해 전세금을 돌려받고 집행비용을 내려면 최소 낙찰가가 26억5000만원은 돼야 하는데, 연이은 유찰로 18억원까지 떨어졌다”며 “선순위 채권자가 배당받고 반드시 잉여가 발생해야 하는데, 예정대로 경매가 진행됐다면 ‘무잉여’로 경매가 무효가 됐을 것”이라고 강조했다.