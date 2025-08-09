LNG수소극저온시스템연구센터서 직접 개발 초대형 선박 전용 최소 100억 규모 해외 로열티 절감 기대 상용화는 과제…“신뢰성 확보 지원해야”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 국내 조선 업계가 해외에서 로열티를 주고 사용하고 있는 ‘액화천연가스(LNG) 선박 화물창’ 기술 개발에 속도를 내고 있다. 그간 LNG 화물창 국산화는 상용화의 어려움으로 업계에서는 풀지 못한 과제로 인식돼 왔다. 그러나 그럼에도 조선사들의 노력이 지속되면서 최근에는 초대형 선박에 적용 가능할 정도로 기술 수준이 올라온 것으로 알려졌다.

9일 업계에 따르면 HD현대중공업은 목포대 산하 LNG수소극저온시스템연구센터에서 자체 개발한 LNG 화물창 기술에 대한 실증 절차를 진행 중이다. 업계 관계자는 “중소형 선박에만 적용 가능했던 기존 기술에서 발전시켜, 초대형 선박에도 적용이 가능할 것”이라고 말했다.

LNG 화물창 국산화는 국내 조선사들의 오래된 숙제다. LNG 운반선은 극저온에서 장기 항해하며 LNG가 출렁거리는 것을 견뎌야 하는 내구성이 중요하다. 이 때문에 LNG를 보관하는 화물창 기술은 LNG 운반선의 안정성을 좌우하는 핵심 기술이다.

그러나 해당 기술은 현재 프랑스 기업 GTT가 독점하고 있다. 국내 조선사들은 LNG 운반선을 인도할 때마다 GTT에 화물창 설계를 주문해 선가 5%에 해당하는 로열티를 낸다. 금액으로 보면 통상 100~200억 사이다.

그간 LNG 화물창 기술 개발 노력이 없었던 건 아니다. 다만 국내 기술은 LNG운반선이 아닌 LNG를 공급하는 벙커링선, 대형 선박이 아닌 중형 선박에 적용할 수 있는 수준에 멈춰있다. HD현대중공업은 지난 2023년 ‘KC-2B’라는 이름의 LNG 화물창 기술을 개발했다. 한국가스공사와 국내 조선사들이 함께 개발한 ‘KC-2’를 보완한 모델이다.

KC-2B는 HD현대중공업의 자체 LNG벙커링선 블루웨일호에 적용돼, 현재까지 현장에서 쓰이고 있다. 다만 블루웨일호는 중형 선박에 속해, 정작 수익성이 가장 높은 LNG 선박에는 여전히 GTT 기술이 쓰이고 있다. 외신 등에 따르면 지난달 HD한국조선해양은 LNG 컨테이너선 6척에 대한 화물창을 GTT에 발주했다. 다른 조선사들 역시 사정은 마찬가지다. 삼성중공업도 지난해 LNG 운반선 4척의 화물창을 GTT에 주문했다.

다만 LNG 화물창 국산화에 속도가 나더라도 상용화는 또다른 과제가 될 것으로 보인다. HD현대중공업 외에 삼성중공업도 KC-2를 발전시킨 KC-2C 기술을 일찍이 개발했지만 아직까지 상용화 실적은 없다. GTT가 설계한 화물창을 요구하는 선주들에게 국산 기술을 제안하려면 트랙 레코드(실적)로 신뢰성을 보여주는 것이 중요하다. 그런데 GTT의 독점 체제가 오래되어온만큼 기술을 상용화할 기회조차 찾기 어려운 것이 현실이다.

업계에선 정부가 소유하고 있는 선박에 먼저 국산 기술을 적용함으로써 수출 마중물을 만들줘야 한다는 요구가 나온다. 업계 관계자는 “선주 입장에서도 시장에서 검증되지 않은 새로운 기술을 쓰면서 위험을 무릅쓸 이유가 없다”며 “LNG를 수입하는 한국가스공사 등 유관 부처에서 선제적인 발주가 필요하다”고 말했다.