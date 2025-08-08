수산·식품 등 주요 사업서 고른 성장세 동원F&B, 수출액 20% 이상 성장 창사 이래 첫 중간 배당…주주가치 제고

[헤럴드경제=강승연 기자] 동원그룹의 사업 지주사인 동원산업은 연결 기준 상반기 영업이익이 2585억원으로 전년 동기 대비 32.7% 증가했다고 8일 공시했다. 같은 기간 매출액은 4조6779억 원으로 6.7% 늘었다.

2분기 영업이익과 매출액은 1336억원, 2조3586억원으로 잠정 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 각각 57.7%, 10.1% 신장한 수치다.

수산·식품 등 주요 사업 부문이 고른 성장세를 보였다. 특히 식품과 소재 부문의 수출 확대가 실적 개선을 이끌었다.

수산 부문은 어가 상승으로 수익성이 크게 개선됐다. 동원산업의 별도 기준 상반기 매출액은 5793억원, 영업이익은 1193억원으로 전년 대비 각각 0.9%, 49.7% 증가했다.

식품 부문 계열사인 동원F&B는 수출액이 전년 동기 대비 20% 이상 성장하며 실적을 견인했다. 펫푸드, 떡볶이 등 전략 품목의 미국 수출이 본격화되고 조미김과 음료도 아시아 중심으로 수출이 늘었다.

소재 부문 계열사 동원시스템즈는 상반기 매출액이 7031억원으로 전년 동기 대비 7.6% 증가했다. 영업이익은 385억원으로 17.1% 감소했다.

식품캔, 레토르트 파우치 등 고부가가치 제품 중심의 수출로 매출이 증가했다. 다만 내수 시장 위축으로 PET·유리병 등 일부 제품의 수요가 줄었고, 알루미늄을 비롯한 원자재 가격이 상승해 영업이익은 감소했다.

건설 부문 계열사인 동원건설산업은 올해 상반기 해운대·안성 물류센터, 부산신항 물류창고 등 약 3800억원 규모의 신규 수주를 달성하며 상반기 매출이 전년 동기 대비 약 40% 증가했다.

동원그룹 관계자는 “수산·식품·소재·물류 등 안정적인 사업 포트폴리오와 적극적인 신규 사업 발굴로 견조한 실적을 기록했다”며 “앞으로도 경영 효율화와 내실 경영을 강화하는 한편, 과감한 투자로 신성장동력을 발굴해 지속가능한 성장 구조를 구축할 것”이라고 말했다.

한편 동원그룹은 주주가치 제고를 위해 창사 이래 처음으로 중간배당을 실시한다. 동원산업은 8일 진행된 이사회에서 보통주 1주당 550원의 중간 배당을 결정했다. 동원시스템즈도 같은 날 이사회에서 보통주 1주당 300원의 중간배당을 확정했다.