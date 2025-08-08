“李정권 앞날 가늠케 하는 중차대한 사건”

[헤럴드경제=강문규 기자] 홍준표 전 대구시장은 8일 “검사로 재직할때 옆방 검사가 하루종일 컴퓨터에 주식상황을 켜놓고 거래 하는 것을 보고 미친놈이라고 생각 했다”며 차명 주식 거래 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 이춘석 의원을 비판했다.

홍 전 시장은 이날 페이스북을 통해 “공직을 선택하는 순간 돈과는 멀어져야 한다”며 이같이 밝혔다.

홍 전 시장은 “나는 평생 주식 한주도 거래해 본일이 없다”며 “공직생활 43년간 받은 급여를 집에 갖다 주면 아내는 이를 저축하고 연금보험들고 해서 생활을 해 왔다”고 말했다.

이어 “주식투자나 부동산 투자를 할 만큼 여윳돈이 없었고 결혼 하면서 아내와 한 약속이 당시 유행하던 계만 하지 않으면 모든 집안의 경제권을 아내에게 일임하고 지금까지 살았기 때문이다”라며 “그래서 공직자 재산신고 할때마다 내 재산의 변동상황을 체크하는 것은 늘 내 아내가 해왔다. 나는 내가 얼마나 재산을 갖고 있는지 공직자 재산 상황이 발표될때 비로소 안다”고 했다.

이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹에 대해서 “참으로 내게는 충격적”이라고 밝혔다. 홍 전 시장은 “국정전반을 기획하는 국정기획위 분과위원장을 겸직 하면서 정부정책에 가장 민감한 미래 첨단산업 주식만 골라 차명거래 했다는 것은 이재명 정권의 앞날을 가늠케 하는 중차대한 사건이 아닐수 없다”며 “그것도 국회 본회의장에서 그런 범죄행위를 저지른 것”이라고 밝혔다.

한편 이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 보좌관 차모씨의 명의로 주식을 거래했다는 의혹을 받고 있다. 이 의원은 당시 인공지능(AI) 관련주인 네이버와 LG씨엔에스 주식을 거래하는 모습이 포착됐는데, 그가 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡았다는 점에서 이해충돌 논란도 불거졌다.