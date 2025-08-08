2분기 총매출 2.8조·영업이익 753억 전략적 투자 확대로 영업이익 축소

[헤럴드경제=강승연 기자] ㈜신세계가 2분기 소비 부진 등 어려운 업황에도 불구하고 매출 성장을 이어갔다.

㈜신세계는 2분기 연결 기준 총매출액이 2조8958억원으로 전년 동기 대비 4.1% 증가했다고 8일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 753억원으로 35.9% 감소했다.

백화점 사업은 2분기 총매출액이 1조7466억원으로 2.1% 줄었다. 이상기후와 대내외 불확실성에 따른 소비심리 위축에도 차별화된 경쟁력을 강화하며 선방했다는 평가다. 영업이익은 전략적 투자 지속에 따라 13.3% 감소한 709억원을 기록했다.

신세계백화점은 센텀시티 ‘하이퍼그라운드’, 강남점 식품관(스위트파크·하우스오브신세계·신세계마켓), 본점 ‘더 헤리티지’와 ‘디 에스테이트’ 등을 순차적으로 리뉴얼하며 미래 성장 동력 확보에 힘써왔다. 이를 통해 강남점은 전국 1위, 센텀시티는 전국 3위 수준의 매출을 올리는 점포로 올려놨다.

면세점 사업을 맡은 신세계디에프는 올 2분기 매출액이 6051억원으로 전년 동기 대비 22.9% 신장했지만, 영업이익은 -15억원으로 적자 전환했다.

면세점은 비즈니스 관광객에 초점을 맞춘 마케팅 제휴와 시내·공항면세점 브랜드 개편으로 매출이 늘었으나 인천공항 정상 매장 전환에 따른 임차료 증가로 수익이 악화됐다.

신세계인터내셔날은 매출액이 3086억원으로 전년보다 3.8% 감소했다. 영업이익은 면세점과 마찬가지로 적자 전환해 -23억원을 기록했다. 소비심리 저하에 따른 패션 부문 침체 영향이 컸다.

하지만 지난해 인수한 어뮤즈, 고기능성 브랜드 연작 등의 실적 호조로 뷰티 부문 매출액이 1156억원으로 늘고, 24억원의 영업이익을 낸 것은 고무적인 성과다.

신세계까사는 부동산 경기 침체, 환율 상승 등이 겹치며 2분기 매출액이 583억원으로 10.4% 감소했다. 영업손실 규모도 18억원으로 확대됐다.

신세계라이브쇼핑은 매출액이 802억원으로 1.5% 감소했지만, 영업이익이 60억원으로 소폭 증가했다.

신세계센트럴은 매출액이 1.5% 증가한 964억원을 나타냈으나 영업이익이 98억원으로 소폭 감소헀다. 부동산 보유세, 이른 더위로 인한 수도·광열 비용 증가 등의 영향을 받았다.

㈜신세계는 하반기 신세계백화점 강남점 식품관 리뉴얼 완료, 명품 카테고리를 강화한 본점 ‘더 리저브’ 오픈 등 호재에 힘입어 실적 반등을 모색한다는 계획이다.

오프라인의 전략적 투자를 통해 중장기적인 성장 동력을 확보하고, 향후 매출 확대, 수익성 개선, 시장 점유율 상승 등 가시적인 성과로 이어질 것이란 설명이다.

또 지난 5일 공식 론칭한 ‘비아신세계’, ‘비욘드 신세계’ 등 차별화된 쇼핑 경험으로 본업 경쟁력의 초격차를 이어갈 예정이다.

㈜신세계 관계자는 “녹록지 않은 영업 환경에서도 본업 경쟁력 강화를 위해 중·장기적 관점에서 지속적인 투자를 늘리고 있다”며 “이러한 투자를 발판으로 꾸준한 콘텐츠 혁신과 각 사별 경쟁력 강화를 통해 내실 있는 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.