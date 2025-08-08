스티븐 미란 백악관 경제자문위원장 지명…내년 1월까지 임기 상원 인준 후 9월부터 금리결정 투표 최대 4차례 참여할 듯 ‘약달러론자’ 경제철학 공유한 미란 “트럼프의 연준 통제” 우려

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 중앙은행으로 통화정책을 결정하는 연방준비제도(Fed·연준)의 새 이사에 스티븐 미란 백악관 국가경제자문위원장을 지명했다. 그간 연준의 기준금리 인하를 압박해온 트럼프 대통령이 연준의 통화정책에 영향력을 확장하고 제롬 파월 연준의장의 입지를 좁히려는 시도라는 해석이 나온다.

7일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에서 미란 지명자에 대해 “내 첫 번째 행정부에서 훌륭하게 봉직했다”며 “경제 분야에 대한 그의 전문성은 타의 추종을 불허한다”고 소개했다.

미란 지명자는 지난 1일 전격 사임한 아드리아나 쿠글러 전 이사의 후임으로, 상원 인준을 거쳐 잔여 임기인 내년 1월 31일까지 연준 이사직을 맡게 된다.

미런, 트럼프 1기 재무부 고문役…‘관세 보고서’ 작성 뒤 백악관 경제자문위원장 파격 임명

미란 지명자는 트럼프 1기 시절 재무부에서 선임 고문으로 스티븐 미란 당시 장관을 보좌했다.

그는 매파(통화긴축) 성향의 경제학자로 꼽혔지만, 지난해 11월 트럼프 대통령 당선 직후 발표된 ‘글로벌 무역체계 재구조화 사용자 가이드’라는 41쪽짜리 보고서를 작성했다.

이 보고서는 미국이 기축통화국이기 때문에 지속적인 달러 강세, 무역수지 적자, 제조업 약화라는 ‘트리핀 딜레마’에 빠져 있는 것을 극복하기 위해 세계 각국을 대상으로 대대적인 관세 공격에 나서야 한다는 제언을 담고 있다. 나아가 연준 이사 임기 단축과 12개 지역 연준 은행 국유화 등 대통령의 연준 이사회에 대한 통제를 강화해야 한다는 주장을 펴기도 했다.

해당 보고서가 작성된지 한 달 후 미란 위원장은 트럼프 행정부의 경제정책 자문을 총괄하는 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장으로 지명됐다. 트럼프 1기 미 재무부 경제정책 고문에서 트럼프 2기 CEA 위원장으로 ‘퀀텀 점프’에 성공한 셈이다.

‘트럼프 충성파’ 투입…통화정책 입김 강화 동시에 파월 압박

트럼프 대통령이 연준과 파월 의장에게 수차례 금리 인하를 압박해 온 상황에서, 미란의 이사 지명은 연준에 대한 트럼프 대통령의 직접적 개입 시도로 읽힐 수 있다. 트럼프 대통령이 그간 금리인하를 강력히 주장해왔다는 점에서 이번 지명 발표가 통화정책에 대한 영향력을 확대하려는 신호일 수 있어 금융시장에서도 주목하고 있다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 미런 위원장을 지명한 것이 파월 의장의 후임 구도에도 간접적 영향을 미칠 수 있는 구조라고 짚었다. 로이터도 미란 위원장이 트럼프 대통령과 정치적 철학을 공유하는 인사로 평가되고 있다는 점에서 트럼프 대통령이 금리 인하을 위해 연준에 개입 의지를 드러낸 것으로 해석된다고 전했다.

매체는 “미란 위원장의 임기가 내년 1월까지이며, 이는 파월 의장 후임자 선정에도 연결될 수 있는 중요한 포석으로 평가된다”며 “파월 의장의 이사회 이사 임기는 2028년까지 별도로 남아 있지만 후임 지명을 위해 새 자리를 확보할 수 없을 수도 있다”고 분석했다.

상원 9월초까지 휴회…올해 연준 FOMC 4차례 참여 예상

다만 미란 지명자가 언제 상원 인준을 받아 임기를 시작할 수 있을지 현재로선 불투명하다. 지명자는 상원 은행위원회 청문회에 이어 상임위 및 본회의 인준 투표를 거쳐야 하지만 상원은 다음 달 2일까지 여름 휴회기간이다.

이에 따라 미란 지명자가 상원 인준을 거쳐 9월부터 임기를 시작할 경우 임기 종료 때까지 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 결정투표에 최대 4차례(9월 16~17일, 10월 28~29일, 12월 9~10일, 내년 1월 30~31일) 참여할 것으로 예상된다.

미란 지명자에 대한 반발도 만만치 않다.

상원 은행위 민주당 간사인 엘리자베스 워런 의원은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “스티븐 미란은 트럼프 충성파이며, 미국 국민의 지갑을 해친 혼란스러운 관세 정책의 핵심 설계자 중 한 명”이라며 “나는 그가 국민을 위한 인사인지, 트럼프 개인의 충복인지 강하게 질문할 것”이라고 비판했다.