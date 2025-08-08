[헤럴드경제=한지숙 기자] 돈 한 푼 보태지 않은 여자 친구 측이 신혼 집 아파트의 공동 명의를 요구해 파혼하고 싶다는 30대 남성의 사연이 전해졌다.

남성은 여성 측 부모가 상견례 자리에서까지 신혼집 공동 명의를 요구해 혼란에 빠진 상태다.

지난 6일 양나래 변호사 유튜브 채널에 따르면, 제보자인 A 씨는 “30대 중반이 되고 나니 더는 결혼을 미루면 안 되겠다는 생각에 1년 반 연애한 여자 친구와 결혼하기로 약속하고 본격적으로 준비했다”고 입을 열었다.

이 과정에서 집을 마련하는 게 가장 큰 고민이었다며 “모아둔 돈에 부모님이 조금 보태주신 걸 합쳐 대출을 껴서 제 명의로 작은 아파트 하나를 구매했다”고 밝혔다.

그런데 혼수를 마련하기로 한 여자 친구는 가전, 가구를 하나씩 사면서 불만을 털어놓기 시작했다. 여자 친구는 “혼수 이렇게 좋은 거 해봐야 나중에 다 감가되고 나한테 남는 것도 없다”면서 “집은 당신 명의로 돼 있으면 계속 당신 거고 솔직히 내가 손해 보는 느낌”이라고 주장했다.

또 여자 친구는 “요즘엔 결혼할 때 웬만해서는 다 공동명의 한다는데 왜 당신은 당신 명의로 집을 산 거냐? 결혼해서 사는 집이면 당연히 공동명의 해야 하는 거 아니야? 좀 섭섭하네”라고 말했다.

이에 A 씨는 “‘내가 집 해 온 것만으로도 좋아해야 하는 거 아닌가?’ 싶었다. 말도 안 되는 요구에 그저 투정이라고 생각했다”라고 했다.

그런데 결혼식 날짜 잡고, 식장 예약하고, 청첩장 돌리고 뒤늦게 이뤄진 양가 상견례에서 파열음이 났다.

이 자리에서 여자 친구의 부모는 “사돈 어르신들, 집 매수하는 거 도와주셔서 너무 감사하다. 그런데 우리가 혼수를 자질구레한 걸 해가는 것도 아니고 다 최고급으로 맞춰서 해가는데 집을 공동명의 안 해주고 사위 명의로만 한 거 보고 좀스럽다는 생각이 들었다”고 말했다.

순간 분위기가 싸늘해지고, A씨 부모 역시 불편한 기색을 보였지만 A 씨가 상황을 수습해 마무리했다.

A 씨는 “부모님은 노후 자금으로 쓸 돈을 제게 결혼 선물로 주신 건데, 좀스럽다는 이야기를 듣고 화가 나셨다”라며 “아무리 생각해도 아파트 매수하는 데 우리 가족의 돈만 들어갔는데 왜 공동명의를 요구하는지 이해도 안 간다. 나중에 이혼할 것을 대비하는 건가 싶은 생각까지 든다”고 토로했다.

이어 “사랑하는 마음으로 결혼해야겠다고 생각했는데 준비 과정에서부터 ‘돈돈돈’ 하니까 우리 가족을 물주로 보는 여자 친구의 행동이 너무나 실망스럽다. 지금도 이런 데 결혼하면 얼마나 더 심해질까 걱정스럽다”라고 했다.

그러면서 “파혼해야 할지 고민인데, 이걸로 파혼하는 게 맞나 싶다. 결혼할 때 공동명의 해주면 1~2년 혼인 생활 유지하다 이혼할 때 아내한테 소유권이 넘어가는 건지 궁금하다”고 조언을 구했다.

양 변호사는 “예비 신부가 집을 매수하는 데 돈을 보태서 공동명의를 요구하는 건 타당하다. 하지만 ‘혼수 해왔는데 명의 왜 안 해줘?’ 이건 타당하지 않다”라며 “한 번 투정 부렸으면 재고할 여지가 있겠으나 상견례 자리에서 ‘좀스럽다’는 표현을 했다는 건 예비 신부 가족끼리 이미 그런 얘기를 많이 했다는 것”이라고 지적했다.

양 변호사는 “이혼보다 파혼이 낫다”면서도 “결혼하며 공동명의를 해줬을지라도 매수하는 데 아내가 기여한 바가 없다고 한다면 남편한테 명의를 이전하고, 아내가 혼수를 다 가져가는 식의 원상회복 판결이 나올 것”이라고 조언했다.