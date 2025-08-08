화장품·의료기기 지배주주 안착 삼화·서린컴피니 등 세컨더리 딜 활발 PE, 글로벌 확장 전략 적임자 평가

[헤럴드경제=심아란 기자] K-뷰티 산업이 연구개발부터 제조와 판매까지 모든 밸류체인에서 경쟁력을 자랑하며 빠른 속도로 성장하고 있다. 국내외 사모펀드(PEF) 운용사들은 포트폴리오에 앞다퉈 K-뷰티를 추가하며 산업 내 영향력을 확장하고 있다.

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 뷰티 기업에서 경영권 교체나 투자 유치 등으로 성사된 거래 규모는 약 3조2100억원을 기록 중이다. 여기에는 ▷삼화 ▷구다이글로벌 ▷서린컴퍼니 ▷비올 ▷LG화학 에스테틱 사업부 ▷마녀공장 등의 6곳 기업이 포함된다. 브랜드 ‘미샤’로 익숙한 에이블씨엔씨 역시 산하 ‘어퓨’ 분리매각을 추진하는 등 연내 뷰티 기업 거래가 증가할 개연성이 있다.

거래 주체에 PE가 빠지지 않는 점은 주목할 만하다. 6곳 기업의 신규 투자자 모두 PE라는 공통점도 가진다. 글로벌 PEF 운용사 TPG의 경우 화장품 용기에 특화된 삼화를 인수한 지 2년도 안돼 매각에 성공했다. 2023년 11월 약 3000억원에 인수했으며 매각가는 3배 높은 9000억원 수준에서 책정됐다.

PE 간 이뤄진 세컨더리 거래인 점도 특징이다. 삼화의 신규 지배주주 역시 해외 PE인 콜버그크래비스로버츠(KKR)다.

기초 화장품 ‘독도토너’로 유명세를 탄 서린컴퍼니 역시 세컨더리 딜로 기록됐다. 2023년 신생 PE인 칼립스캐피탈과 메리츠증권 컨소시엄이 약 2300억원에 인수했으며 이번에 구다이글로벌이 6000억원에 사들인다. 구다이글로벌은 화장품 브랜드 레이블형 기업으로 출발해 단순 유통에 그치지 않고 M&A로 몸집을 키우고 있다. 2019년 조선미녀를 시작으로 티르티르, 스킨푸드 등 화장품 브랜드를 사들이는 중이다.

구다이글로벌이 PE를 재무적투자자(FI)로 초청한 점도 눈길을 끈다. 8000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 통해 M&A 재원을 마련한다는 계획이다. 몸값은 4조원 수준에서 인정 받으며 IMM프라이빗에쿼티, 프리미어파트너스, IMM인베스트먼트, JKL파트너스 등을 FI로 확보했다. 추후 기업공개(IPO)를 통해 FI 엑시트 창구를 열어 줄 예정이다.

VIG파트너스 역시 에스테틱 분야 투자에 속도를 내고 있다. 올 하반기 미용 의료기기 업체 비올과 필러 제품을 보유한 LG화학 에스테틱 사업부 두 건 거래에 7200억원가량을 투입한다.

K-뷰티 기업 상당수가 국내외 무대에서 고객 경험과 품질 측면에서 높은 평가를 받고 있다. 그만큼 글로벌 시장에서 추가 성장 여력에 투자자 기대가 집중되는 추세다. PE는 성장 기업의 비용 효율과 글로벌 확장에서 역량을 발휘할 수 있어 뷰티 기업 투자에 적극 나서는 분위기다. 실제로 클래시스(베인캐피탈), 사이노슈어루트로닉(한앤컴퍼니) 등 PE가 인수한 이후 글로벌 역량을 접목해 경영 실적을 끌어올린 경험이 누적되고 있다.

시장 관계자는 “글로벌 공급망을 갖고 있거나 확장 여력을 가진 곳일수록 투자 가치는 더욱 부각될 것”이라며 “성숙기에 접어든 K-뷰티 기업 상당수를 PE가 보유하고 있다는 점은 미국처럼 PE 시장 역시 그만큼 성장했다는 방증”이라고 말했다.