경기 침체 속 식자재·단체급식 고르게 성장 군부대·아파트 급식 신시장 등 성장동력 가속

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ프레시웨이가 2분기 외식경기 침체 속에서도 9000억원에 가까운 매출을 올렸다. 다만 자회사 프레시원 흡수합병 여파로 영업이익은 감소세를 보였다.

CJ프레시웨이는 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 8.9% 증가한 8833억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 외식경기 침체, 소비심리 위축 등 경영 불확실성 속에서도 외형 성장세를 이어갔다.

영업이익은 274억원으로 전년 동기 대비 9.0% 감소했다. 외식 식자재 유통 자회사인 프레시원 흡수합병에 투입된 일회성 비용이 반영된 영향이다.

사업부문별로 보면 외식 식자재 및 식품원료 유통사업 매출은 3931억원을 기록했다. 식자재 유통 부문은 대형 프랜차이즈 중심으로 신규 고객사를 수주하고, 식품원료 유통 부문은 외식 브랜드 전용 소스 개발과 공급 확대에 성공했다.

특히 온라인 외식 식자재 매출은 커머스 플랫폼 중심의 판매 채널 다각화, 마케팅 및 프로모션 확대 등을 기반으로 전년 동기보다 2.5배 증가했다. 2분기 중 월평균 매출액이 100억원을 넘어서는 등 성장세가 가팔랐다.

급식사업 매출은 4840억원으로 급식 식자재 유통과 단체급식 부문 모두 고르게 성장했다. 영유아 보육시설, 학교, 군부대, 노인 복지시설 등 다양한 경로에 급식 식자재를 공급해 안정적인 성과를 냈다. 특히 고령화에 따라 노인 급식 매출이 전년 동기 대비 20% 성장했다.

단체급식 부문은 대기업, 리조트 등 대형처 중심으로 지속적인 수주 활동도 펼쳤다. 군부대, 아파트 등 신규 시장에도 진출했다.

CJ프레시웨이는 프레시원 흡수합병을 통한 상품·물류 인프라 통합 효과가 하반기에 본격화될 것으로 기대하고 있다. 급식 식자재와 단체급식 사업은 조리 효율화 상품 개발과 신시장 진입을 통한 성장 동력 확보에 집중할 계획이다.

임성철 CJ프레시웨이 최고재무책임자(CFO)는 “자회사 합병 등 사업 역량을 결집하기 위한 내부 절차가 마무리됨에 따라 하반기부터 본격적인 시너지 효과가 기대된다”며 “상품과 물류 중심의 본원적 경쟁력을 바탕으로 미래 성장 전략 실행에 최선을 다하겠다”고 말했다.