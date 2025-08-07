외교부 장관, 휴가 없이 숨가쁜 일정

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이달 말 열릴 것으로 전망되는 한미 정상회담에 조현 외교부 장관도 동행한다.

외교부 당국자는 7일 “(한미 정상회담에) 조 장관도 당연히 동행한다”고 밝혔다. 조 장관은 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령과 만남을 가까이서 보좌하며 의견을 더할 전망이다.

이에 따라 조 장관은 휴가 없이 8월을 보낼 전망이다. 조 장관은 오는 12일 인천 송도에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 2025 민관대화에 참석한다. 8월 11일부터 이틀간 개최되는 이번 행사에는 학계, 기업의 민간 전문가들이 모여 우리나라가 APEC 정상회의 핵심성과로 추진 중인 인구구조 변화 대응과 AI 협력을 주제로 다양한 의견과 정책 제언을 나눌 예정이다.

이 자리에서 조 장관은 정부와 민간의 파트너십을 중시하는 APEC의 전통을 강조하고, 민간 전문가들이 활발한 논의를 통해 오는 10월 APEC 정상회의에서 실질적이고 의미 있는 성과가 도출되는 데 기여해 줄 것을 당부한다는 계획이다.

이후에도 조 장관은 APEC 준비를 위해 경주 현장방문 등을 계획 중인 것으로 알려졌다. 한미 정상회담을 앞두고 취재진과 만나 준비 사항과 의제를 설명할 시간도 가질 것으로 전해졌다.