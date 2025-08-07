첫 회동서 ‘거시경제 안정적 관리 중요성’ 강조

[헤럴드경제=양영경 기자] 기획재정부와 한국은행이 긴밀한 소통을 통해 최적의 정책 조합(Policy Mix)을 모색하기로 했다.

구윤철 부총리 겸 기재부 장관과 이창용 한은 총재는 7일 서울 중구 한은에서 진행된 첫 회동에서 이 같은 정책공조 방안을 논의했다고 기재부는 밝혔다.

양측은 최근 경제여건하에서 거시정책의 조화로운 운용을 통한 거시경제의 안정적 관리가 어느 때보다 중요하다는 점에 공감했다.

현재 우리 경제의 잠재성장률이 빠르게 하락하는 가운데 실제 경기는 잠재 수준에 미치지 못하고 있고, 미국 무역정책 등으로 글로벌 교역환경이 완전히 달라지는 등 대내외적으로 큰 도전에 직면해 있다고 판단했다.

구 부총리는 “한국의 대표 싱크탱크인 한국은행이 심도 있는 분석과 정책 제언을 해달라”면서 인공지능(AI) 대전환, 초혁신경제 등 새정부의 경제성장전략을 설명했다.

이 총재는 “우리 경제의 성장잠재력 확충을 위해서는 구조개혁의 구체적 실천방안을 마련하는 것이 중요하다는 데 동의한다”면서 “한국은행의 연구역량 등을 활용해 이러한 방안을 수립하는 데 적극 기여하겠다”고 답했다.