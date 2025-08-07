“김건희, 마지못해 특검 출석…속내는 시간끌기”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 7일 “K-스틸법(철강산업 경쟁력 강화 및 녹색철강기술 전환을 위한 특별법안)을 당론으로 추진하겠다”며 “국회에서 빠르게 통과될 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 “K-스틸법으로 대한민국 철강산업을 지키겠다”며 “철강산업은 제조업의 근간이자 국가 경제의 버팀목입니다. 수소차, 우주항공, 재생에너지 등의 첨단 산업은 철강이 없으면 불가능하다”고 말했다.

K-스틸법은 어기구 민주당 의원과 이상휘 국민의힘 의원이 공동으로 대표발의한 법안이다. 두 의원은 국회 철강포럼의 공동대표를 맡고 있다. 법안에는 ▷대통령을 위원장으로 하는 철강산업경쟁력강화특별위원회 설치 ▷녹색철강기술(수소환원제철 등) 개발 및 투자에 대한 보조금·융자·세금감면·생산비용 등 지원 ▷녹색철강특구 조성 및 규제 혁신 ▷불공정 무역에 대응 및 수입재 남용 억제 ▷철강산업 재편 유도 및 수요창출 기반 등의 내용이 담겼다.

김 원내대표는 “지금 철강산업은 큰 어려움을 겪고 있다. 중국산 저가 수입재가 범람하고 탄소 규제가 몰아치고 있다”며 “온실가스의 감축도 시급한 과제다. 수소환원제철, 무탄소 전력 등 기술 혁신이 절실하다”고 강조했다.

이어 “인프라 구축에는 막대한 예산이 필요하지만 기업 혼자서는 감당하기 어렵다. 미국, EU, 일본은 법과 예산으로 자국 철강을 지키고 있다”며 “민주당은 K-스틸법을 당론으로 추진하겠다”고 했다.

그러면서 “국가가 철강산업의 녹색 전환을 책임지도록 하겠다”며 “이 법은 철강산업 보호를 넘어 국가 안보와 국민 경제를 위한 선택이다. 집권 여당으로서 큰 책임감을 가지고 신속하게 추진하겠다”고 거듭 말했다.

김 원내대표는 전날 특검에 출석한 김건희 여사에 대해 언급하며 발언을 이어갔다. 그는 “김건희가 어제 특검 조사를 받았다. 마지못해 출석했다”며 “성실한 협조는 겉 포장일 뿐, 속내는 시간 끌기일 것”이라고 비판했다.

또 “국정농단 의혹 수사는 이제 시작”이라며 “특검은 철저한 수사를 통해 모든 혐의를 명백하게 밝혀달라. 국정농단 의혹은 반드시 철저히 규명돼야 한다”고 촉구했다.