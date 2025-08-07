‘루시드 에어 그랜드 투어링’ 삼성SDI 21700 원통형 배터리 탑재 1회 충전 1205㎞ 주행 신기록 “글로벌 최고 기술력 입증”

[헤럴드경제=양대근 기자] 삼성SDI 배터리가 탑재된 전기차가 세계 최장 주행 기록을 세우며 기네스북에 등재됐다.

7일 삼성SDI는 고객사인 미국 루시드 모터스의 ‘루시드 에어 그랜드 투어링’ 모델이 최근 1회 충전 주행 테스트에서 세계 신기록을 갈아치웠다고 밝혔다.

지난달 스위스 생모리츠와 독일 뮌헨을 오가는 고속도로와 고산도로, 이면도로 등에서 진행된 주행 테스트에서 이 차량은 추가 충전 없이 1205㎞(749마일)을 달린 것으로 기록됐다. 이는 이전 기록(1045㎞)보다 160㎞나 늘어난 것이다.

신기록 비결은 삼성SDI의 배터리 기술력과 루시드의 파워트레인의 효율성이 꼽힌다. 루시드 에어 그랜드 투어링은 지난해 삼성SDI의 배터리를 탑재하고 출시된 장거리 주행 특화 모델이다. 탁월한 배터리 성능을 기반으로 긴 주행거리뿐만 아니라 제로백 3초, 최고출력 831마력, 최고시속 270㎞, 급속 충전(16분 충전에 400㎞ 주행 가능) 등을 자랑한다.

차량에는 삼성SDI의 21700 규격 원통형 배터리가 6600개 탑재돼 세계 최고 수준의 주행 성능을 발휘한다는 평가다. 21700 원통형 배터리는 하이니켈 NCA 양극과 실리콘 소재 음극을 기반으로 고용량· 장수명·급속 충전 등 뛰어난 성능을 갖춘 고성능 배터리다.

삼성SDI와 루시드는 지난 2016년 전략적 파트너십을 체결했으며, 이후 삼성SDI의 원통형 배터리를 탑재한 고성능 모델 ‘루시드 에어 드림 에디션’ 등을 시장에 선보였다.

루시드 모터스는 지난 2007년 미국에서 설립돼 전기차 배터리 팩 제조를 시작으로 고성능 전기차 개발에 뛰어들었으며, 세계 최고 수준의 파워 트레인 기술을 선보이며 ‘테슬라 대항마’로 이름을 알려왔다. 현재 애리조나주에 생산 거점을 갖추고 있다.

삼성SDI 관계자는 “세계 최장거리 운행 차량에 삼성SDI의 원통형 배터리가 탑재되며 최고의 기술력을 입증했다”며 “루시드 모터스와의 협력을 강화해 글로벌 시장 점유율을 확대하고, 차별화된 성능과 안전성을 겸비한 제품 개발을 가속화할 것”이라고 말했다.