[헤럴드경제=최은지 기자] 대한암예방학회와 휴롬이 국민 건강을 위하여 손잡고 채소과일 섭취와 암을 비롯한 만성질환 예방 효과에 대해 발표했다.

오색 심포지엄은 대한암예방학회 다학제 연구자들이 암 예방을 주제로 연구한 성과를 발표하기 위해 개최됐다. 대한암예방학회와 휴롬은 지난 3월 ‘암 예방의 날’을 맞아 채소·과일 섭취 증진을 도모하는 업무 협약을 체결한 이후 채소·과일 섭취의 중요성을 알리고, 암 예방을 위하여 건강한 식습관을 조성하기 위한 공동 연구를 추진하여 이번 발표를 진행했다.

지난 27일 강원도 원주시 오크밸리에서 열린 대한암예방학회 주관 오색 심포지엄에서 김지미 국립창원대학교 교수는 ‘색깔별 채소·과일 섭취와 만성질환 예방(Color Your Plate, Lower Your Risk; The Preventive Power of Fruits and Vegetables)’을 주제로 발표를 진행했다.

김 교수는 “전 세계적으로 과일과 채소 섭취 부족은 심혈관 질환, 암, 제2형 당뇨병, 인지기능 저하 등 주요 만성질환의 발병과 밀접하게 관련되어 있으며, 매년 약 390만 명의 사망 원인으로 지목되고 있다”며 “과일과 채소는 식이섬유, 필수 미량영양소, 다양한 색의 파이토케미컬 등 건강에 유익한 성분을 풍부하게 함유하고 있어 이를 충분히 섭취하면 전체 사망률과 암 발생 위험이 감소하며, 특히 다양한 색깔의 채소와 과일을 고루 섭취하는 것이 중요하다”고 밝혔다.

세계보건기구(WHO)는 하루 400g, 한국인 영양섭취기준(KDRIs)은 500g의 과일과 채소 섭취를 권장하고 있다. 색깔별 파이토케미컬은 항산화, 항염증, 면역기능 강화, 혈당·지질 조절, 장내 미생물 개선 등 다양한 건강 효과를 나타내고, 신경퇴행성 질환 예방에도 식이 항산화제가 중요한 역할을 한다는 연구 결과가 있다.

김 교수는 “일상에서 ‘무지개 식단’을 실천하려면 매 끼니마다 2~3가지 이상의 색깔이 다른 과일·채소를 포함하고, 간식이나 장보기에서도 다양한 색의 식재료를 선택하는 것이 좋다”며 “샐러드, 주스, 볶음, 찜 등 다양한 조리법을 활용해 한 접시에 최소 5가지 색(빨강, 주황/노랑, 초록, 파랑/보라, 흰색/갈색)을 담는 것을 권장한다”고 전했다.

이어 “어린이를 대상으로 한 영양·요리·원예 교육이 채소·과일 섭취 증가에 긍정적 영향을 미쳤다”며 “앞으로 색깔별 영양소의 생체지표 개발, 장기 건강효과 평가, 식단 다양성 지표의 국가 지침 반영, 건강 불평등 해소를 위한 정책적 지원 등이 필요하다”고 강조했다.

대한암예방학회와 휴롬은 앞으로도 이러한 공동 연구를 통해 채소·과일 섭취를 통한 건강한 식습관 형성에 기여하고, 올 하반기 암 예방에 도움이 되는 레시피와 실천 가이드를 제공하는 도서 출판 및 가이드북 제작을 비롯한 다양한 활동을 통해 국민들의 실질적인 행동 변화를 촉진하는데 앞장설 방침이다.