‘2025 글로벌 기능성 식음료 트렌드’ MZ “수분 섭취·좋은 기분, 건강에 중요” ‘두뇌·정신 건강’ 기능성 식품 성장 전망

[헤럴드경제=육성연 기자] “‘건강’에 관한 정의가 폭넓어지면서 세부 기능을 강조한 기능성 식음료가 떠오르고 있습니다.”

전 세계 기능성 식음료에 관한 시장조사기관 유로모니터의 분석이다. 소비자마다 다른 ‘건강 관리’ 개념에 맞춰 구체적 기능을 내세운 식음료 시장이 커진다는 의미다. 문경선 유로모니터 코리아 리서치 총괄 연구원은 최근 고양 일산서구 킨텍스에서 열린 ‘2025 글로벌 기능성 식음료 트렌드’ 발표에서 이같이 밝혔다.

유로모니터 인터내셔널이 지난 1~2월 진행한 글로벌 소비자 설문조사에 따르면, 건강에 관한 정의는 세대별로 다르게 나타났다. MZ세대는 이전 세대보다 ‘건강’을 보다 폭넓게 정의한다. ‘질환이 없는 상태’뿐 아니라 정신적 건강함(Mental wellbeing), 좋은 기분(Feeling good), 숙면(Getting enough sleep) 등도 중요한 요소다. 특히 “건강한 상태는 충분한 수분 섭취(Drinking enough water), 신체 운동 능력(Fitness and endurance)도 포함한다”고 답한 이들이 많았다.

문경선 총괄 연구원은 “Z세대는 건강 관리에서 수분 섭취를 매우 중요하게 여긴다”며 “‘식습관 개선을 위해 노력하고 있는 항목’으로 ‘수분 보충’을 가장 많이 꼽았다”고 설명했다. 이어 과일·채소 많이 먹기, 당분 줄이기, 가공식품 덜 먹기 순이었다.

Z세대의 수분 보충을 겨냥해 성공한 사례로는 미국 탄산음료 브랜드 올리팝(Olipop)을 꼽았다. 문 연구원은 “올리팝은 탄산 음료에 섬유질과 프로바이오틱스를 추가해 기능성을 강조했다”며 “새롭고 독특한 제품을 찾는 Z세대에게 폭발적 인기를 얻으며, 작년 미국 시장에서 가장 핫한 음료로 떠올랐다”고 했다.

젊은 세대의 수분 보충은 텀블러 유행과도 맞물려 있다. 미국 텀블러 브랜드 스탠리(Stanley)가 전 세계적으로 유행하면서 평소보다 물을 ‘더 자주, 트렌디하게’ 마신다는 분석이다. 문 연구원은 “텀블러에 물 대신 기능성 음료를 담아서 마시는 경우가 많아졌다”며 “스위스의 드롭(dropz) 브랜드는 텀블러에 기능성 사탕알을 구성한 전용 텀블러를 출시, 물에 타서 바로 마시도록 만들었다”고 소개했다.

건강에 관한 정의는 국가별로도 차이가 났다. 유로모니터 인터내셔널 설문조사 결과(2023년 1~2월), 한국인은 38%만이 자신의 건강을 긍정적으로 평가했다. 중국 65%, 일본 66%, 태국 61% 등 다른 아시아 국가보다 크게 낮다. 호주의 경우, 한국보다 약 2배 높은 71%다.

박상화 책임 연구원은 “한국인은 건강 평가 기준을 주로 신체 질환에 엄격히 두는 반면, 호주인은 정신 건강·충분한 수면· 좋은 기분 등 일상적인 상태를 포함하는 경우가 많기 때문”이라고 분석했다.

문 연구원은 “최근 기능성 식음료 시장은 집중력·두뇌 활동 등을 위한 ‘뇌 건강’과 하루 기분을 좋게 만드는 ‘정신 건강’에 주목하고 있다”고 했다.

아일랜드 제빵 브랜드 브레나스(Brennans)가 만든 식빵이 대표적인 사례다. 박상화 연구원은 “두뇌 활동에 중요한 비타민B·오메가3지방산을 식빵을 추가한 제품”이라며 “일상 식사빵으로 먹을 수 있어 아일랜드에서 대중적인 인기를 얻었다”고 소개했다. 그러면서 “기능성 식음료는 소비자의 건강 기준과 상황에 따라 가장 유연하게 고를 수 있는 분야”라며 “이제 소비자는 ‘무엇을’ 먹느냐와 함께 ‘왜’ 먹느냐에 크게 반응한다”고 강조했다.