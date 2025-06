기술중심 의사결정…AI리더십 강화 차세대 D램 미래기술 로드맵 발표 고집적 수직구조 기술로 한계 돌파

한애라 SK하이닉스 이사회 신임 의장이 ‘기술’에 방점을 두고 고대역폭메모리(HBM) 이후 차세대 메모리 전략을 준비하겠다고 밝혔다.

10일 SK하이닉스 뉴스룸에 공개된 인터뷰에서 한애라(사진) 의장은 SK하이닉스에 필요한 미래 전략으로 ‘기술’을 최우선에 꼽으며 이사회 의사결정의 중요한 가치로 삼겠다고 강조했다.

한 의장은 “SK하이닉스가 최대 실적을 달성할 수 있었던 이유 중 하나는 HBM”이라며 “다른 경쟁사보다 한발 앞서 나갈 수 있도록 지원한 전략이 유효했다”고 평가했다.

창원지법 부장판사, 대법원 재판연구관, 김앤장 법률사무소 변호사를 거쳐 현재 성균관대 법학전문대학원 교수로 재직 중인 한 의장은 2020년 SK하이닉스 이사회에 합류했다. 2022년부터는 한국인공지능법학회 부회장에 부임해 인공지능(AI) 관련 법과 제도, 정책 대응을 연구하고 있다.

SK하이닉스는 3월 창립 이래 처음으로 여성인 그를 이사회 의장에 선임했다. 사외이사로 활동하며 주요 공급 계약과 기술 관련 법적 자문 등을 통해 이사회 의사결정에 기여한 점을 높이 평가했다.

한 의장은 “‘투자 및 개발 확대’와 ‘개발 속도 조절’ 사이에서 균형을 잘 잡는 것이 HBM 이후 차세대 메모리를 준비하는 전략”이라며 “이런 방향성을 갖고 SK하이닉스의 중장기 전략을 준비하겠다”고 밝혔다.

한편, SK하이닉스는 일본 교토에서 8일부터 12일까지 진행되는 ‘IEEE VLSI(Institute of Electrical and Electronics Engineers Very Large Scale Integration) 심포지엄 2025’에서 향후 회사의 30년을 이끌 차세대 D램 기술 로드맵을 공식 발표하며 지속 가능한 혁신 방향성을 제시했다.

차선용 SK하이닉스 미래기술연구원장(CTO·최고기술책임자)은 이날 기조연설에서 ‘지속가능한 미래를 위한 D램 기술의 혁신 주도’를 주제로 발표를 진행했다.

차 CTO는 “현재의 테크 플랫폼(Tech Platform·여러 세대 걸쳐 적용할 수 있는 기술적 틀)을 적용한 미세 공정은 점차 성능과 용량을 개선하기 어려운 국면에 접어들고 있다”며 “이를 극복하기 위해 10나노 이하에서 구조와 소재, 구성 요소의 혁신을 바탕으로 4F² VG(Vertical Gate) 플랫폼과 3D D램 기술을 준비해 기술적 한계를 돌파하겠다”고 밝혔다.

D램은 셀(Cell) 단위로 데이터를 저장하는데, 이 셀 하나가 차지하는 면적을 F²라고 표현한다. F는 반도체의 최소 선폭(Feature Size)을 뜻하는데, 4F²(4F Square)란 한 개의 셀이 ‘2F X 2F’의 면적을 차지한다는 의미로 한 칩 안에 더 많은 셀을 넣기 위한 고집적 기술을 가리킨다.

VG는 D램에서 트랜지스터의 스위치 역할을 하는 게이트(Gate)를 수직으로 세우고 그 주위를 채널이 감싸고 있는 구조로, 기존에는 게이트가 채널 위에 수평으로 눕혀져 있는 평면구조였다.

현재는 6F² 셀이 일반적이지만, 4F² 셀과 함께 회로부를 셀 영역 아래로 배치하는 웨이퍼 본딩 기술을 적용하면 셀 효율은 물론 전기적 특성까지 개선되는 효과를 기대할 수 있다. 김현일 기자