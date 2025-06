- POSTECH, ‘데이터 사이언스 워크숍’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] POSTECH(포항공과대학교) 융합대학원 산업데이터사이언스 전공에서 오는 16일부터 17일까지 이틀동안 국내외 데이터 사이언스 분야 저명한 학자들을 초청해 국제 워크숍을 개최한다.

이번 워크숍은 데이터 사이언스 분야의 최신 연구 성과를 공유하고 학문적 교류를 도모하기 위해 마련됐다. 국내에서는 POSTECH, KAIST, 연세대, 고려대 등 주요 대학 교수진이 참여하며, 해외에서는 홍콩과기대(HKUST), 시드니대(University of Sydney), 워릭대(University of Warwick), 도쿄대(University of Tokyo) 등 세계 유수 대학의 저명 연구자들이 함께한다.

특히 워릭대의 이 위(Yi Yu) 교수는 영국의 젊은 연구자에게 수여되는 최고 권위의 학술상 중 하나인 Philip Leverhulme Prize 수상자로, 데이터 사이언스 분야의 차세대 연구를 이끌 유망 학자로 주목받고 있다. Yu 교수의 강연은 POSTECH 대학원혁신사업 해외석학 초청 프로그램과 연계하여 진행된다.

워크숍에서는 데이터 사이언스의 핵심 주제들이 다뤄질 예정이다. 주요 발표 주제로는 ▷연합 학습(federated learning) ▷온라인 학습(online learning) ▷베이지안 학습(Bayesian learning) ▷도메인 적응(domain adaptation) ▷강건 추론(robust inference) ▷차등 프라이버시(differential privacy) ▷확률적 최적화(stochastic optimization) 등이 포함된다.

전문적인 연구 주제가 생소할 수 있는 일반 참가자들을 위해 별도의 실무 프로그램도 준비됐다. 지역 기업 및 지자체 실무자를 대상으로 한 3시간 분량의 ‘생성형 AI의 실무 활용’ 특강이 진행되어 학술적 내용과 실무 적용 사이의 간극을 메울 예정이다.