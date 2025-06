탄소제로,환경보호,인원통제 정책 필요 일,프 등 세금만 인상,과잉땐 관광객 비난 부킹닷컴, 앙카라,헤이그,제네바 10곳 추천

[헤럴드경제=함영훈 기자] 과잉관광(오버투어리즘)은 지속가능성에 역행하는 키워드이다.

관광지가 지속가능성을 갖기 위해서 가장 중요한 것은 적절한 탄소제로 정책, 환경 보호 정책과 함께 인원제한, 지역 공동체 라이프스타일 보호를 위한 제도 등의 조치가 필요하다.

그러나 일본, 프랑스, 이탈리아 등 국가의 일부 인기 도시들은 이같은 대안을 무시한 채, 관광세만 올리고 있다.

심지어 이들 국가는 숙박세 인상과 별도로 관광세를 받고, 심지어 최근들어 인상하고 있다.

그리고 오버투어리즘 논란이 일면, 자신들의 정책 부재에 대해서는 감추면서, 찾아오는 손님들만 욕하는 분위기를 슬그머니 유도한다. 욕 먹어 가면서 여행하는 것은 바보짓이다.

이제는 지속가능성 관광을 위해 노력하고, 잘 가꾸어가는 도시를 택하는 지혜가 발휘되고 있다.

부킹닷컴은 6.5 세계환경의 날을 맞아 모범적인 지속가능 여행지 10곳을 한국민에게 추천했다. 이는 부킹닷컴의 ‘2025 지속가능한 여행 보고서’를 기반으로 한다.

▶제네바= 제네바는 제네바 호수 남쪽 끝에 위치한 도시로, 지속가능성과 우아함이 공존하는 스위스의 대표 여행지다. 국제기구 본부가 밀집한 이곳은 글로벌 지속가능성 이니셔티브의 선두 도시이기도 하다. 대표 명소로는 국제연합 유럽본부인 팔레 데 나시옹(Palais des Nations), 제네바의 상징인 꽃 시계(Flower Clock), 그리고 활기 넘치는 부르 드 푸르 광장(Place Bourg-de-Four)이 있다. 도심 속 쉼터로는 바스띠옹 공원(Parc des Bastions)과 바띠 공원(Parc La Bâtie)처럼 녹음이 풍부한 녹지 공간이 잘 조성돼 있다. 초콜릿 시식과 함께하는 구시가지 투어는 제네바의 또 다른 매력을 경험할 수 있는 색다른 방식이다. 지역 숙소에 투숙할 경우 제네바 대중교통 무료 이용권이 제공돼, 친환경 교통수단으로 도시를 보다 편리하게 둘러볼 수 있다. 도시 외곽으로의 당일치기 여행도 제네바 여행의 즐거움 중 하나다. 스위스 리비에라(Riviera)를 따라 펼쳐지는 유네스코 등재 라보 포도밭(Lavaux vineyards), 채플린 월드(Chaplin’s World), 시옹성(Chillon Castle) 등은 기차, 자동차, 유람선을 이용한 지속가능한 이동 수단으로 편리하게 방문할 수 있다. 아디나 아파트 호텔 제네바(Adina Apartment Hotel Geneva)는 단기 및 장기 여행자 모두에게 적합한 숙소로, FEE의 그린키 인증을 받은 지속가능 호텔이다. 넓은 아파트형 객실과 주방, 피트니스 센터, 실내 수영장, 현지 레스토랑 등 다양한 어메니티를 갖추고 있으며, 레 자방셰(Les Avanchets) 지역에 위치해 주요 명소 접근성과 전기차 충전 시설도 제공한다.

▶위니펙= 캐나다 매니토바주의 주도인 위니펙은 자연, 원주민 문화유산, 예술과 역사가 조화를 이루는 도시다. 도심 곳곳에 지속가능한 여행 환경이 잘 조성되어 있어, 의미 있는 경험이 가능하다. ‘위니펙 아트 갤러리–콰우마주크(Winnipeg Art Gallery–Qaumajuq)’는 세계 최대 규모의 이누이트 현대 미술 컬렉션을 소장하고 있으며, ‘캐나다 인권 박물관’은 다양한 전시를 통해 인권의 역사와 가치를 조명한다. 여름에는 카약, 겨울에는 얼어붙은 아시니보인강과 레드강 위에 조성되는 레드 리버 뮤추얼 트레일(Red River Mutual Trail)에서 스케이팅을 즐길 수 있다. 이 트레일은 2008년 세계 최장 자연 결빙 스케이트 트레일로 기네스북에 등재됐다. 도시 탐방에는 더 포크스(The Forks)와 세인트 보니페이스(St. Boniface) 지구를 포함한 가이드 투어가 적합하다. 자연을 가까이서 즐기고 싶다면, 150여 종의 식물이 자라는 프레리 가든(Prairie Garden)과 정갈한 조경이 인상적인 아시니보인 공원(Assiniboine Park) 도 좋은 선택이다. 더 포트 개리 호텔 스파 앤 컨퍼런스 센터, 어센드 호텔 컬렉션(The Fort Garry Hotel Spa and Conference Centre, Ascend Hotel Collection)은 1913년 개관한 유서 깊은 건축물로, 건축 자재 복원과 지역 공급망 활용 등 친환경 실천을 통해 그린 키 글로벌 에코 레이팅(Green Key Global Eco-Rating) 지속가능성 인증을 획득했다.

▶헤이그= 정부와 왕실이 자리한 도시 헤이그는 국제적인 위상과 풍부한 역사, 그리고 지속가능성에 대한 실천으로 주목받는 도시다. 이곳에서 자전거는 일상 속 가장 중요한 교통수단으로, 자전거 가이드 투어를 통해 고풍스러운 거리와 녹음이 어우러진 지역을 친환경적으로 탐방할 수 있다. 특히, 자위데르파르크(Zuiderpark)는 커뮤니티 가든과 생물 다양성이 잘 조성된 대표적 장소다. 현지 유기농 재료로 만든 음식도 헤이그의 자랑이다. 로컬 레스토랑에서는 지속가능한 식문화를 바탕으로 신선한 네덜란드식 청어 요리를 포함한 다양한 메뉴를 맛볼 수 있다. 도심에서 가까운 스헤베닝언(Scheveningen) 해변은 황금빛 모래사장이 펼쳐진 인기 휴양지로, 바닷가 카페에서 해산물을 즐기거나 햇살 가득한 거리에서 산책을 즐기며 도심과 자연이 어우러진 여행을 경험할 수 있다. 문화와 예술에 관심이 있다면, 비넨호프(Binnenhof) 정치 단지와 마우리츠하위스 미술관(Mauritshuis Museum)에서 요하네스 베르메르의 대표작을 감상해 보자. 더 플레스만 호텔 헤이그(De Plesman Hotel The Hague)는 1939년 지어진 KLM 본사 건물을 복원해 만든 라이프스타일 호텔로, 항공 유산과 현대적 디자인, 지속가능성을 조화롭게 담아냈다. 이 호텔은 환경교육재단(Foundation for Environmental Education; FEE)의 그린 키(Green Key) 인증을 받은 숙소로, 스타일리시한 객실과 아파트호텔형 공간, 레스토랑과 라운지, 영화관, 피트니스 시설까지 갖춰 여행의 완성도를 높인다.

▶함부르크= 항구 도시 함부르크는 혁신적인 도시 계획과 지속가능성 실현을 위한 노력이 돋보이는 여행지다. 도심 곳곳에 공원과 옥상 녹지 공간이 조성돼 있으며, 저공해 구역과 촘촘한 자전거 도로망 덕분에 쾌적한 도심 속 휴식이 가능하다. 특히 하펜시티(HafenCity) 지구는 유럽 최대 규모의 도시 재개발 프로젝트를 통해 옛 항구가 현대적 문화 공간과 지속가능한 도시로 탈바꿈한 대표 사례로 꼽힌다. 그중에서도 마르코 폴로 테라스(Marco Polo Terraces)는 지속가능한 도시 생활의 모델로 평가받는다. 상징적인 건축물인 엘브필하모니(Elbphilharmonie) 방문은 물론, 국제 해양 박물관(International Maritime Museum)에서 항만 도시로서의 역사를 접하는 것도 뜻깊은 경험이다. 보다 색다른 방식으로 도시를 즐기고 싶다면, 아우터 알스터(Outer Alster) 호수를 따라 보트 여행을 떠나보길 추천한다. 물 위에 비친 함부르크의 스카이라인은 또 다른 감동을 선사한다. 클리퍼 보딩하우스 – 함부르크-미헬(Clipper Boardinghouse - Hamburg-Michel)은 포르투갈 지구 중심에 위치한 아파트형 숙소로, 항구와 도심이 모두 도보 거리 내에 있다. 그린사인(GreenSign) 인증을 받은 이 숙소는 단기 및 장기 투숙객 모두에게 적합하며, 간이 주방과 넓은 거실을 갖춰 집처럼 편안한 휴식을 제공한다.

▶앙카라= 튀르키예의 수도 앙카라는 풍부한 역사와 문화유산을 보존하면서도 지속가능한 도시로 나아가고 있다. 도심 곳곳에 조성된 녹지 공간과 친환경 교통 인프라는 여행자에게 쾌적한 여정을 제공한다. 하마뫼뉘(Hamamönü) 거리는 오스만 전통 주택과 아기자기한 카페가 어우러진 장소로, 걷는 것만으로도 옛 정취를 느낄 수 있다. 활기 넘치는 재래시장에서는 현지 음식을 맛보고 지역 문화를 체험할 수 있다. 복잡한 도시에서 벗어나고 싶다면 겐츨릭 공원(Gençlik Parkı)과 세이멘레르 공원(Seğmenler Parkı)이 도심 속 쉼터가 되어준다. 지하철과 전기버스를 포함한 친환경 대중교통 시스템 덕분에 이동 시 환경 부담도 줄일 수 있다. 아나톨리아 문명 박물관(Museum of Anatolian Civilizations)과 같은 대표 명소도 이런 교통 수단을 통해 보다 지속가능한 방식으로 방문할 수 있다. 개인 앙카라 관광 투어를 통해 앙카라의 주요 유적과 박물관을 둘러보는 것도 추천된다. 시장 탐방, 전통 요리 체험, 튀르키예식 커피 시음 등 다양한 활동을 통해 환경 영향을 최소화하면서 도시의 매력을 경험할 수 있다. 디반 앙카라(Divan Ankara)는 앙카라 중심부에 위치한 세련된 호텔로, FEE의 그린키와 튀르키예 지속가능 관광 프로그램(Türkiye Sustainable Tourism Program) 인증을 모두 획득한 지속가능 숙소다. 넓은 객실과 스파, 피트니스 센터, 구내 레스토랑 등 편의시설도 갖추고 있어 휴가나 출장 모두에 적합하다.

▶오르후스= 오르후스는 덴마크에서 두 번째로 큰 도시로, 바이킹 유산과 현대 디자인, 역동적인 문화가 공존하는 곳이다. 풍부한 역사와 현대적인 감각이 어우러진 도시 풍경 속에서 지속가능한 여행도 자연스럽게 실현된다. 주요 명소로는 무지개 파노라마가 인상적인 ARoS 미술관(ARoS Art Museum), 덴마크 전통을 체험할 수 있는 야외 박물관 덴 감레 비(Den Gamle By), 미래지향적 건축물이 돋보이는 DOKK1 도서관 및 문화센터가 있다. 도시 전경을 감상하고 싶다면 거리 예술과 옥상 투어를 통해 오르후스를 새로운 시선으로 만나볼 수 있다. 잉게르스렐브 대로(Ingerslevs Boulevard)를 비롯한 지역 시장과 레스토랑에서는 현지 유기농 식재료를 활용한 덴마크 대표 오픈 샌드위치 스뫼레브뢰드(smørrebrød)를 맛볼 수 있다. 오르후스 항구에서는 무료 카약 대여 프로그램이 운영되며, 물 위에서 항구를 탐방하면서 동시에 바다 청결 유지 활동에도 기여할 수 있는 지속가능한 체험이다. 웨이크업 오르후스(Wakeup Aarhus)는 도심 중심에 위치한 현대적인 호텔로, FEE의 그린키 인증을 받은 지속가능 숙소다. 미니멀리즘 디자인의 객실은 필수 어메니티를 갖추고 있으며, 오르후스 중앙역과 브룬스 갤러리 쇼핑센터가 도보 거리 내에 있어 접근성이 뛰어나다. 또한, 자전거 대여 서비스도 제공돼 친환경 교통으로 도시를 둘러보기에 적합하다.

▶푸에블라= 푸에블라는 멕시코시티에서 차로 약 한 시간 반 거리에 위치한 도시로, 풍부한 미식 문화와 식민지 시대 건축, 전통 도자기로 유명하다. 최근에는 지속가능성을 위한 다양한 노력이 더해져 더욱 매력적인 여행지로 주목받고 있다. 역사적인 도심에는 화려한 거리와 생기 넘치는 분위기가 펼쳐지며, 유네스코 세계문화유산인 푸에블라 대성당(Puebla Cathedral)은 반드시 방문해야 할 대표 명소다. 푸에블라는 특히 미식 여행객들에게 인기 있는 도시로, 초콜릿과 고추로 만든 진한 풍미의 전통 요리 몰레 포블라노(Mole Poblano)가 바로 이곳에서 탄생했다. 음식 투어에 참여하면 현지 요리의 깊은 맛과 문화를 더욱 풍성하게 체험할 수 있다. 식사 후에는 푸에블라 생태 공원(Parque Ecológico de Puebla)에서 자연 속 휴식을 즐길 수 있다. 약 58만㎡ 규모의 이 공원은 산책로, 자전거길, 피크닉 공간은 물론 다양한 식물과 야생동물을 품고 있어 쾌적한 도시형 생태 환경을 제공한다. 도시 전경을 감상하고 싶다면 스타 오브 푸에블라(Star of Puebla) 관람차가 적합하며, 인근의 촐룰라 대피라미드(Great Pyramid of Cholula)에서는 고대 문명을 가까이에서 접할 수 있다. 시티 익스프레스 푸에블라 센트로(City Express by Marriott Puebla Centro)는 역사지구 인근에 위치한 현대적인 숙소로, 친환경 건축 인증(LEED 인증)을 획득한 지속가능 호텔이다. 넓은 객실과 무료 Wi-Fi, 피트니스 센터, 반경 10km 이내 무료 셔틀 서비스 등 실용적인 편의시설을 갖췄다.

▶뉴캐슬= 뉴캐슬은 산업 유산과 랜드마크로 알려진 도시이자, 지속가능한 미래를 향해 나아가고 있는 영국 북동부의 중심 도시다. 도시의 상징인 타인 다리(Tyne Bridge)와 뉴캐슬 성(Newcastle Castle)에서는 중세 시대의 흔적을 느낄 수 있으며, 강변에 위치한 현대 콘서트홀 세이지 게이츠헤드(Sage Gateshead)에서는 세계 수준의 공연을 만날 수 있다. 트루 크라임 워킹 투어에 참여하면 숨겨진 골목을 따라 뉴캐슬의 어두운 과거와 실제 범죄 현장을 둘러보는 색다른 경험도 가능하다. 그레이 스트리트(Grey Street)는 로열 극장(Theatre Royal)을 중심으로 현지 재료를 활용한 레스토랑, 바, 카페, 갤러리, 독립 상점들이 즐비한 거리로, 조지아 양식의 건축과 함께 뉴캐슬 특유의 영국스러운 분위기를 느낄 수 있는 곳이다. 말메종 뉴캐슬(Malmaison Newcastle)은 키사이드(Quayside)의 옛 창고를 개조한 부티크 호텔로, 세련된 산업 디자인과 함께 그린 투어리즘(Green Tourism) 인증을 받은 지속가능 숙소다. 숙소 내 레스토랑은 지역 농가에서 공급받은 신선한 식재료를 사용하며, 도심 중심부에 위치해 주요 랜드마크는 물론 나이트라이프와 문화 공간에도 접근성이 뛰어나다.

▶로어노크= 미국 로어노크는 버지니아주의 블루리지산맥(Blue Ridge Mountains)에 자리한 도시로, 자연 속 힐링과 지역 문화, 지속가능한 도시 인프라를 함께 갖춘 숨은 보석 같은 여행지다. 도심에는 ‘완전한 도로(Complete Streets)’ 개념이 적용돼 차량, 자전거, 스쿠터, 보행자 모두가 안전하고 효율적으로 이동할 수 있는 환경이 조성돼 있다. 자연을 가까이에서 느끼고 싶다면, 블루 리지 파크웨이(Blue Ridge Parkway)를 따라 고요한 호수와 탁 트인 산책로를 즐길 수 있는 셀프 가이드 투어가 제격이다. 도심에는 팜 투 포크(Farm-to-Fork) 레스토랑과 수제 양조장, 타우만 미술관(Taubman Museum of Art), 버지니아 교통 박물관(Virginia Museum of Transportation) 등 다양한 문화 명소가 마련돼 있다. 호텔 로어노크 앤 컨퍼런스 센터 큐리오 컬렉션 바이 힐튼(Hotel Roanoke & Conference Center, Curio Collection by Hilton)은 3개의 지속가능성 인증을 보유한 숙소로, 주요 박물관과 인접한 최적의 입지를 자랑한다. 가족 단위 여행객에게도 적합하며, 다양한 식사 옵션과 피트니스 센터, 스파, 소금 족욕 등 편의시설을 갖춰 편안하면서도 환경을 고려한 여행을 실현할 수 있다.

▶서울= 서울은 전통과 현대가 공존하는 도시로, 익숙하면서도 새로운 경험을 선사한다. 최근에는 지속가능한 여행 트렌드에 발맞춰 친환경 콘텐츠와 문화 체험이 다양하게 확대되고 있다. 도심 한가운데에서는 600년 역사의 경복궁과 국립민속박물관을 통해 조선 시대의 정취를 느낄 수 있으며, 한복을 입고 고궁을 거니는 경험은 서울의 색다른 매력을 보여준다. 인사동과 북촌 한옥마을에서는 전통 찻집과 공예품 상점이 밀집해 있어 서울의 뿌리를 깊이 있게 이해할 수 있다.

현대적인 감성을 원한다면 홍대와 성수동이 제격이다. 홍대는 독립 서점, 디자인 편집숍, 개성 있는 카페들이 모여 있는 창작 문화의 중심지이며, 성수동은 재생 건축과 친환경 콘셉트를 결합한 복합문화공간이 많아 지속가능한 라이프스타일을 직접 경험할 수 있다. 소피텔 앰배서더 서울 호텔 & 서비스드 레지던스는 석촌호수 인근에 위치한 5성급 호텔로, 도시와 호수 전망을 동시에 즐길 수 있는 객실과 함께 레스토랑, 스파, 수영장, 클럽 라운지 등 다양한 고급 시설을 갖추고 있다. 일회용 플라스틱 사용 중단, 지역 유기농 재료 활용 등 지속가능한 운영을 실천하고 있으며, 이러한 노력을 인정받아 그린키 인증을 획득한 숙소로 평가받고 있다.