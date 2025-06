[헤럴드경제=함영훈 기자] 4월 한국을 찾은 미국인 수가 ‘빅3’에 진입하는 등 미국인들의 한국사랑이 커지고 있다. 한국인들의 미국사랑은 당파를 초월해 끊임없이 이어지고 있어, 관광 한미동맹은 지속적으로 이어질 전망이다.

미국은 늘 새로운 여행지와 색다른 경험으로 전 세계 여행객들의 발길을 사로잡아 왔다. 미국은 또다시 많은 여행 신상품들을 한국인에게 보여주며 구애의 손길을 뻗고 있다.

Go USA(미국관광청) 청장 및 CEO인 프레드 딕슨(Fred Dixon)은 “미국을 방문해야 할 이유는 무궁무진하며, 다시 찾고 싶은 매력은 그보다 더 많다”라며, “신규 명소, 새롭게 단장된 관광지, 일생에 한 번뿐인 특별한 이벤트들을 통해 미국의 무한한 매력을 전 세계 여행객들이 직접 경험하길 기대한다”라고 말했다. 다음은 2025년 미국 전역에서 펼쳐질 축제, 스포츠 이벤트, 문화 명소 등 주요 관광 콘텐츠와 2026년 건국 250주년과 루트 66 100주년 등 미국을 대표하는 기념행사.

▶아메리칸 크루즈, 걸프쇼스공항 탄생

2025년 5월 21일, 앨라배마주 걸프쇼스 국제공항(Gulf Shores International Airport)은 첫 상업 항공편을 맞이하며 본격적인 운항을 시작했다. 알레지언트 에어(Allegiant Air)는 텍사스주 휴스턴, 오하이오주 신시내티, 미주리주 캔자스시티 등 미국 주요 도시에서 걸프쇼스와 오렌지비치(Orange Beach)를 연결하는 직항 노선을 개설해, 백사장 해변으로 향하는 새로운 관문 역할을 하게 됐다.

6월에는 로스앤젤레스 공항(LAX) 인근에 LAX/메트로 환승센터(The LAX/Metro Transit Center)가 에비에이션 불러바드(Aviation Boulevard)와 96번가 교차점에 들어설 예정이다. 메트로 K 라인과 C 라인을 연결하며, 향후 LAX 자동 승객 운송 시스템(Airport People Mover)과도 연계된다.

또한 올여름부터는 암트랙 마디 그라 서비스(Amtrak Mardi Gras Service)가 뉴올리언스와 모바일(Mobile) 구간을 하루 2회 운행한다. 이 노선은 베이 세인트루이스(Bay Saint Louis), 걸프포트(Gulfport), 빌록시(Biloxi), 패스커쿨라(Pascagoula) 등 미시시피주의 해안 도시들을 경유하며, 멤피스(Memphis)를 거쳐 시카고와 뉴올리언스를 오가는 당일 연결 노선도 제공할 계획이다.

아메리칸 크루즈 라인(American Cruise Lines)은 2026년 건국 250주년을 기념해, 50일 이상 소요되는 리버 크루즈 여정을 출시한다. 대표 항로로는 ‘더 그레이트 유나이티드 스테이츠(The Great United States)’, ‘스프링 어크로스 아메리카(Spring Across America)’, ‘그레이트 아메리칸 폴 폴리지(Great American Fall Foliage)’ 등이 있다.

홀랜드 아메리카 라인(Holland America Line) 역시 ‘빙하 & 화산: 알래스카부터 하와이까지(28-Day Glaciers & Volcanoes: Alaska to Hawaii)’라는 28일간의 크루즈 일정을 선보인다. 2025년 8월 31일 시애틀에서 출발해 알래스카의 장엄한 빙하와 하와이의 활화산 해안선을 따라 잊지 못할 항해를 제공할 예정이다.

▶미국의 미슐랭과 매디슨 마켓 먹거리

최근 미쉐린 가이드(MICHELIN Guide)는 평가 대상을 ‘아메리칸 사우스(American South)’ 지역까지 확장하며, 기존 대도시 중심의 평가에서 벗어나 지역 고유의 미식 문화를 조명하고 있다. 이번 확장에는 앨라배마, 루이지애나, 미시시피, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 테네시 등 남부 주들과 기존 애틀랜타 가이드가 포함된다.

위스콘신주 매디슨(Madison)에서는 매디슨 퍼블릭 마켓(Madison Public Market)이 새롭게 문을 연다. 주 의사당 인근의 이스트 워싱턴 스트리트(East Washington Street)에 자리한 이 마켓은 다양한 현지 식품 상인들이 참여해 활기를 더할 것으로 기대된다.

오리건주 포틀랜드 도심에는 제임스 비어드 퍼블릭 마켓(James Beard Public Market)이 2025년 초 1차 개장을 앞두고 있으며, 전체 완공은 2026년 9월로 예정되어 있다. 수산시장, 정육점, 치즈 전문점, 레스토랑, 요리 강습 교실, 요리 전문 서점 등 40여 개의 소규모 업체가 입점할 예정이다.

‘바 문화’에서도 미국 남부는 독특한 매력을 드러낸다. 푸드앤와인(Food & Wine)은 ‘2025 글로벌 테이스트메이커 어워드(Global Tastemakers Awards)’에서 루이지애나주 뉴올리언스의 ‘큐어(Cure)’를 ‘미국 최고의 바(the best bar in the U.S.)’로 선정했다. 큐어는 고전적인 칵테일부터 혁신적인 칵테일까지 아우르는 세련된 구성으로 호평을 받아왔다.

▶FIFA클럽월드컵,MLB올스타 스포츠여행

2025년 6월 14일부터 7월 13일까지, FIFA 클럽 월드컵(2025 Club World Cup)이 미국 전역 12개 도시에서 열린다. 사상 최초로 32개 팀이 참가하는 이번 대회는 마이애미 하드록 스타디움(Hard Rock Stadium)에서 개막하고, 결승전은 이스트 러더퍼드의 메트라이프 스타디움(MetLife Stadium)에서 치러진다.

이어 7월에는 조지아주 코브 카운티(Cobb County)에서 메이저리그(MLB) 올스타전이 개최된다. 약 일주일간 펼쳐지는 축제 기간 동안, 트루이스트 파크(Truist Park)와 더 배터리 애틀랜타(The Battery Atlanta)는 야구 팬들을 위한 활기찬 축제의 중심지로 탈바꿈할 예정이다.

9월 25일부터 28일까지는 뉴욕주 파밍데일(Farmingdale)의 베스페이지 블랙 코스(Bethpage Black Course)에서 라이더컵(2025 Ryder Cup)이 열린다. 유럽과 미국을 대표하는 정상급 골퍼 24명이 참가해, 박진감 넘치는 나흘간의 매치플레이가 펼쳐진다.

2026년에도 세계적인 스포츠 이벤트가 이어진다. 제60회 슈퍼볼 LX(Super Bowl LX)는 2월 8일 캘리포니아주 산타 클라라의 리바이스 스타디움(Levi’s Stadium)에서 열리고, 3월 5일부터 17일까지는 월드 베이스볼 클래식(World Baseball Classic)이 다시 미국에서 개최된다. 대회는 텍사스주 휴스턴, 푸에르토리코 산후안, 플로리다주 마이애미에서 진행된다.

▶유타 필른 트레일, 애틀랜틱 파크 등 즐길거리

캘리포니아주 애너하임(Anaheim)의 디즈니랜드 리조트(Disneyland Resort)는 2025년 개장 70주년을 맞이한다. 1955년 개장 이후, 세대를 아우르며 사랑받아 온 디즈니랜드는 지금도 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 경험을 제공하고 있다.

유타주 곳곳의 촬영지를 따라가는 유타 필름 트레일(Utah Film Trail)은 지역의 상징적인 자연 경관을 배경으로 한 영화 속 명장면의 촬영지를 따라가는 색다른 체험을 제공한다. 뉴욕주 레이크 플래시드(Lake Placid)에서는 55km에 달하는 애디론댁 레일 트레일(Adirondack Rail Trail)이 최근 개장해 걷기, 자전거 타기, 인라인 스케이팅 등 다양한 방식의 자연 속 여정이 가능하다.

5월 22일, 유니버설 올랜도 리조트(Universal Orlando Resort)의 신설 테마파크 유니버설 에픽 유니버스(Universal Epic Universe)가 플로리다주 올랜도에 개장했다. 총 5개의 테마 월드에 걸쳐 50여 개의 어트랙션이 마련되어 있으며, ‘셀레스티얼 파크(Celestial Park)’, ‘위저딩 월드 오브 해리 포터(The Wizarding World of Harry Potter™)’의 마법부(Ministry of Magic™), ‘슈퍼 닌텐도 월드(SUPER NINTENDO WORLD™)’, ‘드래곤 길들이기(How to Train Your Dragon)’의 ‘아일 오브 버크(Isle of Berk)’, ‘다크 유니버스(Dark Universe)’ 등 각기 다른 세계관 속에서 몰입형 체험을 선사한다.

여름에는 버지니아 비치에 애틀랜틱 파크(Atlantic Park)가 문을 연다. 지역 출신 아티스트 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)와의 협업으로 탄생한 이 공간은 공연장, 주거 단지, 쇼핑 및 다이닝, 부티크 숙소까지 갖춘 신개념 엔터테인먼트 단지로 주목받고 있다.

오클라호마주 새펄파(Sapulpa)에 위치한 하트 오브 루트 66 자동차 박물관(Heart of Route 66 Auto Museum)은 2025년 6월부터 ‘모델 T 익스피리언스(Model T Experience)’ 프로그램을 통해 포드 포드 모델 T의 역사와 운전법을 직접 체험해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

아울러, 테네시주 피전 포지(Pigeon Forge)에는 ‘메가집(MegaZip)’이 새롭게 문을 열었다. 미국에서 가장 긴 집라인으로, 그레이트 스모키산맥(Great Smoky Mountains) 상공 1,000피트(약 305미터)를 높이에서 펼쳐지는 짜릿한 고공 어드벤처를 즐길 수 있다.

▶신규 호텔 & 리조트

2025년 늦봄, 테네시주 내슈빌(Nashville)에는 ‘프린팅 하우스(The Printing House)’가 개장을 앞두고 있다. 이 호텔은 도시의 인쇄 산업 유산을 기념하는 공간으로, LEED 인증을 받은 친환경 건물을 리모델링해 조성되었다. 20세기 중엽 스타일의 디자인과 역사적 건축 요소가 어우러져 독특한 분위기를 자아낸다.

뉴욕의 대표적 랜드마크인 ‘월도프 아스토리아 뉴욕(Waldorf Astoria New York)’ 은 대규모 복원 작업을 마치고 재개장을 앞두고 있다. 새롭게 단장한 객실과 레지던스, 고전미가 돋보이는 공용 공간은 아르데코(Art Deco) 양식의 우아함과 현대적인 럭셔리를 조화롭게 담아낸다.

캘리포니아주 샌디에이고의 상징적인 해안 리조트 ‘호텔 델 코로나도(Hotel del Coronado)’는 수년간의 복원 프로젝트를 마무리하며 새로운 모습으로 돌아왔다. 135년 이상의 전통을 지닌 이 리조트는 리뉴얼된 객실과 확장된 다이닝 공간, 태평양을 배경으로 복원된 역사적 요소들을 통해 고전과 현대의 감각을 함께 선보인다.

워싱턴주 시애틀에서는 ‘포풀루스 시애틀(Populus Seattle)’이 늦봄 개장을 앞두고 있다. 미국 내 두 번째 ‘탄소 양성(carbon positive)’ 호텔로, 과거 ‘웨스트랜드 빌딩(Westland Building)’을 어댑티브 리유즈(adaptive reuse) 방식으로 재탄생시켰다. 총 120개의 객실을 갖추고 있으며, 파이오니어 스퀘어 최초의 루프탑 바와 시그니처 레스토랑도 함께 운영될 예정이다.

올여름, 콜로라도주 덴버 도심에 위치한 ‘커티스 호텔(The Curtis Hotel)’이 리디자인된 테마 플로어를 공개한다. 모든 객실에는 향수를 자극하는 게임과 장난감이 배치되며, 12개의 ‘하이퍼 테마(hyper-themed)’ 객실도 함께 선보일 예정이다.

같은 시기, 캘리포니아주 파소 로블레스(Paso Robles)에는 ‘아바 호텔(The Ava Hotel)’이 새롭게 문을 연다. 총 151개 객실을 갖춘 이 4층 규모의 신축 호텔은, 지역 최대 규모의 루프탑 공간과 함께 파소 로블레스의 따뜻한 환대와 와인 문화, 공동체 정신이 어우러진 진정성 있는 여행 경험을 제공한다.

몬태나주 빅 스카이(Big Sky)에 자리한 ‘원앤온리 문라이트 베이슨 몬태나(One&Only Moonlight Basin Montana)’ 리조트는 2025년 11월부터 예약을 시작한다. 240에이커에 달하는 광활한 자연 속에서, 방문객은 일상에서 벗어난 여유로운 휴식을 누릴 수 있다. 미식 다이닝, 스키장과의 뛰어난 접근성, 알파인 호수와 프라이빗 비치, 수영장 등 다양한 럭셔리 어메니티도 갖추고 있다. 한편, 미국 내 두 번째 원앤온리 리조트는 뉴욕주 허드슨 밸리(Hudson Valley)에 들어설 예정으로, 동부의 풍부한 역사와 자연을 품은 또 하나의 프리미엄 휴양지로 기대를 모은다.

늦가을, 아칸소주 벤턴빌(Bentonville)의 역사 광장 인근에는 ‘더 컴턴(The Compton)’ 호텔이 문을 연다. 데이브 필 공원(Dave Peel Park), 정원 쉼터, 야외 카페, 어린이 놀이터, 푸드트럭 존 등이 조성된 보행자 중심의 산책로와 어우러져 도심 속, 감각적인 휴식처로 자리 잡을 예정이다.

▶2025년, 주목할 만한 기념행사

2025년, 미국 곳곳에서는 각 지역의 유산과 상징을 기념하는 특별한 해를 맞아 다양한 행사가 열린다.

테네시주에 위치한 테마파크 ‘돌리우드(Dollywood)’는 개장 40주년을 맞이하며, 자매 시설인 워터파크 ‘돌리우드 스플래시 컨트리(Dollywood’s Splash Country)’의 25주년, 리조트 ‘돌리우드 드림모어 리조트 앤 스파(Dollywood’s DreamMore Resort and Spa)’의 10주년을 함께 기념한다.

오하이오주 클리블랜드(Cleveland) 인근의 쿠야호가 밸리 국립공원(Cuyahoga Valley National Park)은 개원 50주년을 맞아 다채로운 기념 프로그램을 운영 중이다. 올해까지 이어지는 프로그램에는 전국 연사 초청 강연, 여름 콘서트 시리즈, 문화 행사, 레인저 인솔 탐방 등이 포함된다.

오리건주 애슐랜드(Ashland)의 ‘애슐랜드 스프링스 호텔(Ashland Springs Hotel)’은 개장 100주년을 맞는다. 1925년 철도 여행이 활발하던 시절 ‘리티아 스프링스 호텔(Lithia Springs Hotel)’이라는 이름으로 처음 문을 연 이 호텔은 당시 포틀랜드와 샌프란시스코 사이에서 가장 높은 건물이기도 했다.

캘리포니아주 샌타바버라(Santa Barbara)의 펑크 존(Funk Zone) 지역에 위치한 ‘호텔 캘리포니안(Hotel Californian)’ 역시 올해 개장 100주년을 맞아, 이를 기념한 특별한 칵테일과 숙박 패키지를 선보일 예정이다.

‘세계 말의 수도(Horse Capital of the World)’로 불리는 켄터키주 렉싱턴(Lexington)은 도시 창립 250주년을 맞이해, 1년간 대규모 축제를 연다. 라이브 음악과 예술·음식 축제, 강연 시리즈 등 시민과 방문객이 함께 참여하는 프로그램이 펼쳐질 예정이다.

샌루이스오비스포 카운티(San Luis Obispo County)는 세계 최초의 모텔이 탄생한 지역으로, 2025년에는 모텔 100주년을 맞아 미국식 로드트립 문화의 유산을 기념한다. 1925년, ‘모터 호텔(Motor Hotel)’의 합성어인 ‘마일스톤 모텔(Milestone Mo-Tel)’이 이곳에 처음 문을 열었으며, 현재는 세련되게 복원된 다양한 모텔들이 색다른 여행 경험을 제공하고 있다.

또한, 캘리포니아주 시스키유 카운티(Siskiyou County)의 라바 베즈 국립기념물(Lava Beds National Monument)은 지정 100주년을 맞는다. 50만 년에 이르는 지질학적 역사를 품은 이 지역은 1925년 11월 국립기념물로 공식 지정되었다.

▶쉼과 회복을 위한 웰니스 여행

웰니스 브랜드 ‘엑스헤일(exhale™)’이 뉴욕 미드타운 맨해튼 중심부 톰슨 센트럴 파크(Thompson Central Park)에 정식 오픈했다. 이번 지점은 미국 내 8번째, 뉴욕시에서는 두 번째 매장으로, 브랜드 특유의 럭셔리 감각과 마인드풀니스, 무브먼트를 아우르는 통합 웰니스 프로그램을 선보인다. 회복 중심의 스파 테라피, 활력을 더하는 피트니스 클래스, 세계적인 수준의 프리미엄 어메니티가 어우러져 도시 속 웰니스 허브로 주목받고 있다.

헤리티지 호텔 & 리조트(Heritage Hotels & Resorts)는 브랜드 창립 20주년을 기념해, 2025년 여름 새로운 웰니스 프로그램 ‘더 헤리티지 리트리트(The Heritage Retreat)’를 선보인다. 이 전인적 치유 프로그램 브랜드 포트폴리오에 속한 ‘엘 몬테 사그라도(El Monte Sagrado)’, ‘엘도라도 호텔 & 스파(Eldorado Hotel & Spa)’, ‘인 앤 스파 로레토(Inn & Spa at Loretto)’, ‘호텔 차코(Hotel Chaco)’ 등 네 곳의 시그니처 스파를 순차적으로 진행된다. 참가자들은 각 장소에서 몸과 마음, 영혼을 위한 맞춤 치유 의식을 체험하고, 뉴멕시코 대지가 지닌 고유의 에너지를 깊이 있게 만끽하게 된다.

샌디에이고 라호야(La Jolla)의 상징적인 명소 ‘라 발렌시아 호텔(La Valencia Hotel)’은 2026년 개장 100주년을 앞두고, 이를 기념해 2025년 중반 새로운 스파 시설을 선보인다. 라호야 코브 해양 보호구역을 내려다보는 고지대에 위치한 이 공간은 6개의 조용한 트리트먼트 룸을 비롯해 페이셜, 마사지, 보디 케어 프로그램과 함께 사운드 힐링, 명상, 레이키(Reiki) 등 회복 중심의 웰니스 세션을 제공하며, 내면의 균형을 되찾는 깊은 휴식을 선사한다.

▶LA 게티빌라 박물관등 문화예술 여행

더불어, 2025년 미국 전역에서는 예술과 문화를 위한 공간들이 새롭게 개관하거나 리뉴얼돼 여행의 깊이를 더한다.

오는 6월 27일, 로스앤젤레스의 게티 빌라 박물관(Getty Villa Museum)이 재개관한다. 태평양을 내려다보는 상징적인 건축물과 함께, 고대 그리스·로마 예술 컬렉션을 통해 고전 미학의 진수를 다시금 선보인다.

9월에는 샌디에이고에 ‘조안 앤 어윈 제이콥스 퍼포밍 아츠 센터(The Joan and Irwin Jacobs Performing Arts Center)’가 새롭게 문을 연다. 해군 건물을 현대식 공연장으로 탈바꿈한 이 공간은 샌디에이고 대표 극단 시그넷 극장(Cygnet Theatre)의 새로운 상주 무대로 활용된다.

마이애미비치(Miami Beach)는 방문객들이 도시를 더 깊이 있게 탐험할 수 있도록 ‘EXP 마이애미비치 투어 앱(EXP Miami Beach Tours App)’을 개선했다. 이 앱은 맞춤형 도보 투어는 물론, 공연·예술·문화 콘텐츠 관련 독점 정보까지 제공해 도시 체험의 몰입감을 높여준다.

노동절 연휴 기간(Labor Day Weekend) 중에는 오하이오주 콜롬버스에 몰입형 전시 공간 ‘프로토타입: 더 익스페리먼털 뮤지엄(Prototype: The Experimental Museum)’이 새롭게 공개된다. 약 2,800 제곱미터 규모의 이 공간은 로토(Roto)가 설계했으며, 키네틱 아트, VR 환경 등 관람객들의 오감을 자극하는 인터랙티브 콘텐츠로 구성된다.

로스앤젤레스 도심의 더 그랜드 LA(The Grand LA)에는 ‘데이터랜드(Dataland)’라는 이름의 세계 최초 AI 예술 박물관이 2025년 문을 연다. 데이터 시각화와 인공지능 기반 창작의 경계를 탐구하는 이 공간은, 예술과 기술이 만나는 미래지향적 디지털 생태계를 제시한다.

이에 더해, 뉴욕의 프릭 미술관(The Frick NYC)은 5년에 걸친 2억 2천만 달러 규모의 리노베이션을 마무리하고 최근 재개관했다. 프릭 가문의 저택 2층을 일반에 처음으로 공개했으며, 이 공간은 새로운 갤러리로 탈바꿈했다. 프릭 아트 리서치 라이브러리(Frick Art Research Library), 카페, 오디토리움 등도 새롭게 구성되어 관람객 편의성과 기능을 모두 향상시켰다.

포틀랜드 아트 뮤지엄(Portland Art Museum)의 로스코 파빌리온(Rothko Pavilion)은 3층 규모의 신관과 중앙 입구를 새롭게 선보였다. 확장된 갤러리와 탁 트인 야외 테라스, 다양한 휴식 공간도 마련돼 보다 여유로운 감상을 지원한다.

▶2026년, 북미월드컵 등 빅 이벤트들

2026년은 미국 전역에서 상징적은 기념행사와 세계적 이벤트가 연이어 펼쳐지는 특별한 해다. 미국 건국 250주년을 기념하는 공식 프로젝트 ‘아메리카 250(America 250)’이 본격적으로 진행되며, 50개 주에서 다양한 전시, 축제, 체험형 프로그램이 준비된다.

같은 해, 전설적인 66번 국도는 개통 100주년을 맞는다. 시카고에서 샌타모니카까지 이어지는 이 상징적인 노선을 따라, 한 세기에 걸친 로드트립 문화의 여정을 기리는 다채로운 행사가 마련된다.

6월 11일부터 7월 19일까지는 2026 FIFA 월드컵이 북미 전역에서 개최된다. 미국에서는 애틀랜타, 보스턴, 댈러스, 휴스턴, 캔자스시티, 로스앤젤레스, 마이애미, 뉴욕, 뉴저지, 필라델피아, 샌프란시스코 만 지역, 시애틀 등 총 12개 도시에서 경기를 유치하며, 전 세계 축구 팬들의 열띤 응원이 더해질 예정이다.

라스베이거스 스트립 한가운데에는 시저스 엔터테인먼트(Caesars Entertainment)와 리사 밴더펌프(Lisa Vanderpump)가 협업한 ‘더 밴더펌프 호텔(The Vanderpump Hotel)’이 기존 ‘크롬웰 호텔(Cromwell Hotel)’을 리노베이션 해 개장한다. 대담한 콘셉트와 독창적인 디자인으로 라스베이거스 호텔 문화에 새로운 트렌드를 제시할 것으로 기대된다.

캘리포니아 애너하임에서는 대형 복합 개발 프로젝트 ‘오씨바이브(OCVibe)’가 단계적으로 운영을 시작한다. 혼다 센터(Honda Center)를 중심으로 쇼핑, 다이닝, 스포츠, 음악 공연장을 포함한 마스터플랜이 조성되며, 5,700석 규모의 콘서트홀, 호텔, 주거 단지, 공원 등으로 구성된 100에이커 규모의 공간이 문을 연다.

7월 4일에는 미국 제26대 대통령 시어도어 루스벨트를 기리는 ‘시어도어 루스벨트 대통령 도서관(Theodore Roosevelt Presidential Library)’이 노스다코타주 메도라(Medora)에서 개관한다. 몰입형 전시와 역사, 자연, 기술이 융합된 콘텐츠로, 교육적이면서도 감동적인 여행 경험을 선사한다.

오하이오주 콜럼버스는 노스 마켓(North Market) 개장 150주년을 맞아 새로운 도심 랜드마크 ‘더 메르켄트 빌딩(The Merchant Building)’을 선보인다. 총 4억 3천만 달러 규모의 이 프로젝트는 32층 높이의 복합 공간으로, 럭셔리 부티크 호텔과 시장 확장 공간이 함께 조성된다.

미시간주 트래버스 시티(Traverse City)에서는 ‘내셔널 체리 페스티벌(National Cherry Festival)’이 2026년 100주년을 맞는다. 매년 50만 명 이상이 찾는 이 8일간의 축제는 에어쇼, 파머스 마켓, 스포츠 토너먼트, 라이브 공연, 체리 파이 먹기 대회 등 다양한 프로그램으로 구성돼 미국 여름 축제의 상징으로 자리매김하고 있다.