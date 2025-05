로이터 “피알라 체코 총리 계약 지연 언급”

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리 정부는 한국수력원자력의 체코 신규 원자력발전 건설사업 최종 계약이 오는 10월 체코 총선 이후로 연기될 수 있다는 주장을 일축했다.

산업통상자원부 관계자는 28일 헤럴드경제와의 전화통화에서 “(체코)원전 일정은 당초 일정대로 진행하겠다는 것이 기존 입장”이라며 “현재 체코 정부로부터 체약 지연에 대해 공식적으로 이야기를 들은 바가 없다”고 밝혔다. 이 관계자는 계약체결 관련 법정다툼이 해결되는 즉시 발주사와 한수원이 최종 계약 체결에 나설것이라고 강조했다.

로이터통신 등에 따르면 페트르 피알라 체코 총리는 전날(현지시간) 현지 취재진이 “두코바니 원자력 발전소 2기 완공 계약이 오는 10월 총선 이전에 체결될 가능성이 현재로서는 어느 정도냐”라는 질문에 “솔직히 모르겠다. 정부는 모든 숙제를 다 했고 이제는 법원의 손에 달려 있다”고 답했다.

이어 “프랑스 입찰자가 법정에 갔기 때문”이라며 “이 문제를 결정할 모든 사람들이 이 문제의 전략적, 안보적, 경제적 중요성을 알고 있으며 법원이 신속하게 결정할 것이라고 믿는다”고 덧붙였다.

피알라 총리가 총선 이전 체결 가능성에 대해 ‘모르겠다’고 답하면서 최종 계약이 10월 이후로 미뤄질 것이라는 관측이 제기됐다.

이에 대해 우리 정부는 “현지 법정다툼에서 승소할 경우 일정대로 계약이 체결될 것”이라고 강조했다.

한수원과 발주사인 체코전력공사(CEZ) 산하 두코바니Ⅱ 원자력발전사(EDU Ⅱ)는 이달 7일 최종계약을 체결할 계획이었다. 그러나 하루 전날 체코 브르노 지방법원이 경쟁사 프랑스전력공사(EDF)의 가처분 신청을 받아들여 본안 소송 판결이 나올 때까지 최종 계약을 금지한다고 결정하면서 계약 체결이 미뤄졌다.

EDU Ⅱ와 한수원은 계약체결 금지 결정을 취소해달라고 체코 최고법원에 항고한 상태다. EDU Ⅱ는 항고와 별개로 브르노 지방법원에 가처분 결정 철회를 신청했다. EDU Ⅱ는 법원이 다른 당사자들 의견을 듣지 않고 가처분을 결정했고 계약 지연으로 원전 신규 건설 프로젝트의 전체 일정을 위태롭게 한다고 주장했다.

한수원은 지난 20일(현지시간) 체코 신규 원전 건설 계약 서명을 당분간 금지한다는 현지 지방법원의 결정에 불복해 최고행정법원에 항고장을 접수했다.

업계는 두코바니 신규 원전 2기 건설 사업이 대형 국책 프로젝트라는 점에서 사안의 중대성이 크고, 사업이 장기간 지연될 경우 손실 금액이 수천억원 단위로 커질 수 있어 최고행정법원이 사건을 신속히 심리해 결론을 내릴 가능성에 무게를 두고 있다.

최고행정법원이 EDUⅡ의 손을 들어준다면 체코 전력 당국과 한수원으로서는 앞서 가처분을 인용한 지방법원 재판부의 본안 판단이 나올 때까지 기다리는 것보다 법적 분쟁에 걸리는 시간을 크게 단축할 수 있다.

체코 정부는 지방법원 가처분 결정이 취소되는 즉시 신속히 계약을 맺을 수 있도록 CEZ와 한수원 간 신규 원전 2기 계약을 사전 승인하는 등 사업 지연을 최소화하는 데 주력하고 있다.