[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 라이즈(RIIZE)가 돌아온다. 자신들의 정체성을 확고하게 다지는 음악으로 초여름을 공략한다.

19일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 라이즈는 이날 오후 6시 첫 정규 앨범 ‘오디세이(ODYSSEY)’로 컴백한다.

새 앨범엔 라이즈의 독자적 장르인 ‘이모셔널 팝’을 담은 총 10개 트랙으로 구성됐다. 앨범 전반에서 ‘청춘의 향기’가 풍긴다.

타이틀 곡 ‘플라이 업(Fly Up)’은 그야말로 초여름을 공략하기에 안성맞춤이다. 노래는 1950년대 로큰롤(Rock and Roll) 스타일을 연상시키는 댄스 장르다. 에너제틱한 리듬과 규모감 있는 콰이어가 조화를 이루고, 가사엔 멤버들이 음악과 춤을 매개체로 보다 넓은 세상 속 여러 사람들과 편견이나 경계 없이 가까워지고 함께 즐기는 모습을 그렸다.

앨범엔 멤버들이 느낀 감정이 가사로 고스란히 담겼다. 새로운 챕터의 시작을 마주한 마음가짐을 알리는 1번 트랙 ‘오디세이’부터 한 팀으로 라이즈의 비전이 느껴지는 힙합 곡 ‘백 배드 백(Bag Bad Back)’, 역경을 딛고 목표를 향해 비상하는 팀 컬러를 담은 강렬한 댄스 곡 ‘잉걸 (Ember to Solar)’, 싱어롱 구간이 매력적인 라이즈 스타일의 청춘 응원가 ‘쇼 미 러브(Show Me Love)도 만날 수 있다.

특히나 이번 앨범엔 라이즈 멤버 앤톤의 아버지인 프로듀서 윤상이 참여한 연주곡도 담겼다. ‘패시지(Passage)’라는 제목의 이 곡은 앨범 안에서 ‘정서적 전환점’이 된다는 것이 SM 측의 설명이다.

이 곡을 기점으로 동화 같은 분위기의 ‘미드나이트 미라지(Midnight Mirage)’와 2곡의 팬송인 서정적인 발라드 ‘모든 하루의 끝 (The End of the Day)’, 레트로 감성의 팝 발라드 ‘인사이드 마이 러브(Inside My Love)’, 라이즈의 포부와 다짐을 녹인 10번 트랙 ‘어나더 라이프(Another Life)’가 수록됐다.

라이즈는 앨범과 함께 ‘청춘 뮤지컬’ 같은 퍼포먼스가 돋보이는 타이틀 곡 ‘플라이 업’ 뮤직비디오도 함께 공개한다.