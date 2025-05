고부가가치 화물 중심 전략 전환 의약품 운송 성과 및 글로벌 인증 기반 확보 화물 구성 변화로 입증된 전략 성과

[헤럴드경제=김성우 기자] 에어프레미아가 기존 ‘중국 S&A(Sea and Air, 통칭 C커머스) 물량’ 중심의 판매 구조에서 벗어나, 의약품, 기업물류, 신선식품 등 고부가가치 특수 화물 수송에 집중하며 항공 화물 시장 내 경쟁력을 빠르게 강화하고 있다.

에어프레미아는 지난 4월말 의약품의 항공 운송 전문성과 우수성을 증명하는 국제 표준인증인 ‘CEIV pharma(Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics) 기준을 준수해 성공적으로 운송을 완료했다고 밝혔다. 현재 CEIV Pharma 및 CEIV Fresh(신선식품) 인증 취득을 추진 중이며, 향후 ‘이글루(Igloo)’라 불리는 특수 운송 용기를 활용한 서비스 확대도 계획하고 있다.

또한, 에어프레미아는 미국 본사의 글로벌 물류플랫폼 기업과 협업을 시작해 E커머스 운송 프로세스를 단순화했으며, 양극재, 휴대폰, 자동차부품 등 미국 시장으로 수출되는 일반 항공로 화물의 품목 다변화 전략을 전개하고 있다.

올해 1월 자체 화물 영업을 개시한 이후 전략적 변화를 이어온 에어프레미아는 2025년 4월 기준 미국도착 화물구성에서 ▷C커머스 물량 50.9% ▷미주 커머스 물량 9.5% ▷휴대폰, 자동차부품 등 고부가치 물량 29% ▷신선식품 3.3% ▷의약품 등 특수화물 5.2%를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 C커머스 물량 비중이 85%에 달한 것과 비교해 화물 포트폴리오가 크게 다양화된 것을 보여준다.

화물사업 고도화를 위한 조직 개편도 단행했다. 2024년 하반기부터 조직을 전면 개편해 2025년 1월부로 ‘화물사업팀’, ‘화물영업팀’, ‘화물운송팀’으로 세분화해 운영하고 있으며, 급변하는 글로벌 수요에 선제 대응하기 위해 인력 확충 및 IT 시스템 강화에도 주력하고 있다.

현재 에어프레미아는 LA, 뉴욕, 샌프란시스코, 방콕, 나리타, 다낭, 홍콩 등 7개 주요 노선에 취항 중이며, 인터라인 네트워크를 포함해 총 90여 개 노선에서 글로벌 화물 서비스를 제공하고 있다. 오는 7월에는 하와이 신규 취항을 통해 미주 및 태평양 노선의 화물 운송 역량도 한층 확대할 예정이다.

에어프레미아 관계자는 “화물사업 다변화를 통해 고부가가치 및 특수 화물 시장에서의 입지를 지속적으로 강화하고 있다”며 “앞으로도 노선 전략, 조직 역량, 화물 인프라 혁신을 바탕으로 지속 가능한 화물사업 모델을 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.