한국관광공사-미국관광청 “관광한미동맹” Go USA, 미국전역 매력소개..美선 K-로드쇼

[헤럴드경제=함영훈 기자] “미국인은 한국으로, 한국인은 미국으로, 관광 한미동맹 앞으로!”

현재 한국관광공사가 미국인의 한국방문을 요청하는 로드쇼가 4월부터 오는 6월까지의 일정으로 미국 주요도시에서 계속되고 있는 가운데, 미국관광청도 한국민에게 방미를 요청하면서 미국 전역의 환상적인 테마파크 소식을 전하고 있다.

미국관광청 청장 및 CEO인 프레드 딕슨(Fred Dixon)은 2일 한국민에게 유용한 여행정보를 전하면서 “미국 테마파크는 세대를 아우르며 순수한 즐거움을 전하는 특별한 공간이”라며, “신규 롤러코스터의 짜릿함부터 전통 명소가 지닌 감성까지, 미국의 테마파크들은 다채로운 프로그램과 기념행사를 통해 전 세계 방문객을 맞이할 준비를 마쳤다”고 말했다.

미국관관청(Go USA)는 유니버설 에픽 유니버스와 디즈니랜드 등 세계적인 인기 테마파크를 비롯해, 스릴 넘치는 어트랙션과 미식·휴식 요소가 조화를 이루는 리조트형 시설까지, 미국 전역에서 만나볼 수 있는 다양한 테마파크 명소를 소개했다.

▶유니버설 에픽 유니버스 & 플로리다 주요 테마파크

오는 5월 22일, 미국은 물론 전 세계의 관심을 받고 있는 ‘유니버설 에픽 유니버스(Universal Epic Universe)’가 플로리다주 올랜도에서 개장한다. 유니버설 올랜도(Universal Orlando)의 네 번째 테마파크로, 다채로운 테마 존과 신비로운 어트랙션이 조화를 이루며 방문객에게 새로운 차원의 모험을 선사할 예정이다.

예를 들어, ‘다크 유니버스(Dark Universe)’에서는 드라큘라를 비롯한 유니버설 클래식 몬스터들을 재조명하고, ‘위저딩 월드 오브 해리 포터(The Wizarding World of Harry Potter™)’의 마법부(Ministry of Magic™) 어트랙션에서는 시간을 넘나드는 환상적인 체험이 기다리고 있다. ‘드래곤 길들이기(How to Train Your Dragon)’ 테마 존인 ‘아일 오브 버크(Isle of Berk)’에서는 하늘을 나는 신화 속 생명체들이 활기찬 분위기를 더하며, ‘슈퍼 닌텐도 월드(SUPER NINTENDO WORLD™)’에서는 인기 비디오게임 속 세계가 현실로 펼쳐져 몰입감을 높인다.

인근의 월트 디즈니 월드(Walt Disney World) 역시 올여름 다채로운 콘텐츠를 선보인다. 매직 킹덤(Magic Kingdom)에서는 야간 퍼레이드 ‘디즈니 스타라이트: 드림 더 나잇 어웨이(Disney Starlight: Dream the Night Away)’가 메인 스트리트 U.S.A.(Main Street U.S.A.)를 화려하게 수놓을 예정이며, 디즈니 할리우드 스튜디오(Disney’s Hollywood Studios)에서는 ‘디즈니의 악당들: 언페어리 에버 애프터(Disney Villains: Unfairly Ever After)’와 ‘인어공주 – 뮤지컬 어드벤처(The Little Mermaid – A Musical Adventure)’ 등 신작 공연이 관객과 만난다. 특히 말레피센트, 크루엘라 드 빌 등 디즈니의 대표 악역들이 주인공으로 등장하는 ‘디즈니의 악당들’ 공연은 놓칠 수 없는 볼거리다.

이 외에도 ‘세계 테마파크의 수도’로 불리는 올랜도 전역에서는 다채로운 즐길 거리가 마련돼 있다.

시월드 올랜도(SeaWorld Orlando)에서는 플라잉 시어터(Flying theater)를 통해 북극 상공을 나는 듯한 체험과 함께 벨루가, 바다코끼리 등 해양 생물을 가까이서 만날 수 있는 ‘익스페디션 오디세이(Expedition Odyssey)’가 새롭게 문을 연다. 레고랜드 플로리다(LEGOLAND® Florida)에서는 오는 5월 23일 ‘시 라이프 플로리다(SEA LIFE Florida)’ 아쿠아리움을 개장하며, 다양한 해양 생물을 직접 관찰할 수 있는 기회를 제공한다. 또한 올랜도 및 인근 지역에서는 에어보트 투어, 예술·문화 프로그램, 야외 액티비티 등 풍성한 관광 콘텐츠를 만나볼 수 있으며, 인접한 탬파 베이(Tampa Bay) 지역에서는 세인트피터즈버그(St. Petersburg)의 도시적 감성과 고운 백사장의 조화를 경험할 수 있다.

▶디즈니랜드 리조트 및 전설적인 테마파크들

캘리포니아주 애너하임(Anaheim)에 위치한 디즈니랜드 리조트(Disneyland Resort)는 테마파크의 원형이라 할 수 있는 상징적인 장소다.

올해로 개장 70주년을 맞은 디즈니랜드는 오는 5월 16일부터 ‘셀러브레이트 해피(Celebrate Happy)’를 주제로 기념 축제를 시작한다. ‘태피스트리 오브 해피니스(Tapestry of Happiness)’ 쇼에서는 디즈니랜드의 역사와 감동적인 순간을 돌아보며 다양한 캐릭터들이 공원을 누비고 퍼레이드를 펼칠 예정이다. 해가 지면, ‘페인트 더 나잇(Paint the Night)’ 퍼레이드와 ‘원드러스 저니(Wondrous Journeys)’ 쇼가 화려한 조명과 애니메이션 프로젝션, 불꽃놀이와 함께 환상적인 야경을 연출한다.

인접한 디즈니 캘리포니아 어드벤처(Disney California Adventure)에서는 70주년을 기념한 야간 스펙터클 쇼 ‘월드 오브 컬러 해피니스!(World of Color Happiness!)’의 최신 버전이 펼쳐진다. 형형색색의 분수, 레이저, 대형 워터스크린이 어우러진 이 쇼는 시각적 감동을 선사할 예정이다. 또한, 오는 7월 17일부터는 디즈니랜드 메인 스트리트의 오페라하우스(Opera House)에서 ‘월트 디즈니 – 마법 같은 삶(Walt Disney – A Magical Life)’ 공연이 첫 선을 보인다. 이 공연에서는 월트 디즈니의 삶을 조명하며, 디즈니가 개발한 로보틱 기술 기반의 오디오 애니메트로닉스를 통해 무대 위에 구현된 월트 디즈니를 직접 만나볼 수 있다.

테네시주 피전 포지(Pigeon Forge)에 위치한 테마파크 돌리우드(Dollywood)도 뜻깊은 이정표를 맞이한다. 스모키 산맥(Smoky Mountains) 출신의 전설적인 가수 돌리 파튼(Dolly Parton)이 설립한 이 테마파크는 올해 개장 40주년을 기념해 다양한 시즌 프로그램을 준비했다.

라이브 음악 공연, 롤러코스터와 어트랙션 외에도 돌리 파튼의 삶과 커리어를 생생하게 조명하는 ‘돌리 파튼 익스피리언스(Dolly Parton Experience)’가 새롭게 문을 연다. 주변 지역 역시 다채로운 즐길 거리로 가득하다.

미국에서 가장 인기 있는 국립공원 중 하나인 그레이트 스모키산맥(Great Smoky Mountains)은 물론, 정상에 위치한 어드벤처 파크 아나키스타(Anakeesta)에서는 알파인 코스터와 멀티미디어 야간 산책 코스 ‘아스트라 루미나(Astra Lumina)’를 즐길 수 있다. 또한, 더 아일랜드(The Island)라는 복합문화지구에서는 식사, 쇼핑, 엔터테인먼트를 한자리에서 누릴 수 있다.

미주리주 브랜슨에 위치한 실버 달러 시티(Silver Dollar City)는 돌리우드의 자매 테마파크로, 1880년대로의 시간 여행을 테마로 한 체험을 선사한다. 새롭게 리뉴얼된 실내 롤러코스터 ‘파이어 인 더 홀(Fire in the Hole)’과 함께, 전통 공예 시연, 마블 동굴(Marvel Cave) 투어 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다. 이 외에도 브랜슨은 외륜선 디너 크루즈 ‘쇼보트 브랜슨 벨(Showboat Branson Belle)’, 타이타닉 박물관(Titanic Museum) 등 이색 명소들로 관광객의 관심을 끌고 있다.

코네티컷주에 위치한 레이크 컴파운스(Lake Compounce)는 미국에서 가장 오래된 테마파크로, 최근 리뉴얼된 1927년산 실내 롤러코스터 ‘와일드캣(Wildcat)’을 포함한 역사적인 놀이기구들을 운영하고 있다. 펜실베이니아주의 케니우드(Kennywood)에서는 1920년에 제작된 목재 롤러코스터 ‘잭 래빗(Jack Rabbit)’과 1901년부터 운행 중인 보트 라이드 ‘올드 밀(Old Mill)’ 등 클래식한 어트랙션들이 지금도 방문객을 맞이하고 있다. 같은 주에 위치한 무료입장 테마파크 크뇌벨스(Knoebels)는 1926년 개장 이후 꾸준한 인기를 끌고 있으며, 목재 롤러코스터 ‘피닉스(Phoenix)’와 ‘트위스터(Twister)’ 등으로 대표된다. 유타주의 라군(Lagoon) 역시 19세기에 제작된 회전목마와 1921년산 롤러코스터 등 고전 어트랙션을 보유하고 있으며, 실내외를 넘나드는 테마형 롤러코스터 ‘프라이모디얼(Primordial)’과 같은 최신 시설도 함께 운영 중이다.

▶해안의 낭만을 담은 테마파크

미국 테마파크 산업의 발상지 중 하나로 꼽히는 뉴욕주 코니 아일랜드(Coney Island)는 여전히 클래식한 매력을 간직한 명소다. 이곳에서는 ‘코니 아일랜드 사이클론(Coney Island Cyclone)’과 ‘원더 휠(Wonder Wheel)’ 같은 상징적인 놀이기구를 즐길 수 있으며, 해변을 따라 조성된 아름다운 보드워크에서는 여유로운 산책을 즐기기에 제격이다. 남쪽으로 이동하면, 뉴저지 해안선을 따라 모리스 피어스(Morey’s Piers), 플레이랜드 캐스트어웨이 코브(Playland’s Castaway Cove) 등 바다를 배경으로 한 다양한 테마파크들이 자리잡고 있다. 시원한 바닷바람을 맞으며 즐기는 놀이기구는 색다른 즐거움을 선사한다.

시카고의 대표 명소인 네이비 피어(Navy Pier)에는 200피트 높이의 ‘센테니얼 휠(Centennial Wheel)’이 자리한다. 이 관람차는 1893년 시카고에서 열린 만국박람회(World‘s Columbian Exposition)에서 처음 소개된 원형 관람차를 기념하기 위해 만들어졌으며, 오대호(Lake Michigan) 연안을 배경으로 도심과 호수의 절경을 한눈에 감상할 수 있다. 관람차 외에도 네이비 피어에는 다양한 어트랙션, 레스토랑, 상점, 유람선 관광 등 복합적인 즐길 거리가 마련돼 있다.

텍사스주 갤버스턴 아일랜드 히스토릭 플레저 피어(Galveston Island Historic Pleasure Pier)에서는 바다를 따라 펼쳐진 다채로운 놀이기구들이 방문객을 맞이한다. 또한 캘리포니아주 남부의 대표적인 해변 명소인 샌타모니카 피어(Santa Monica Pier)에는 바다를 배경으로 다양한 어트랙션을 즐길 수 있는 퍼시픽 파크(Pacific Park)가 위치해 있으며, 수십 편의 영화와 TV 프로그램의 배경으로 등장할 만큼 상징적인 장소로 자리매김하고 있다.

캘리포니아 내 다른 지역에서도 클래식한 롤러코스터와 다양한 즐길 거리를 만날 수 있다. 샌디에이고의 벨몬트 파크(Belmont Park)는 2025년 개장 100주년을 앞두고 있으며, 산타크루즈 비치 보드워크(Santa Cruz Beach Boardwalk)는 1907년부터 지금까지도 변함없이 방문객들의 발길을 모으고 있다.

▶짜릿함을 선사하는 신규 롤러코스터

짜릿한 체험을 찾는 여행자에게 오하이오주의 시더 포인트(Cedar Point)는 단연 최고의 목적지다. 이리호(Lake Erie) 위로 돌출된 지형에 자리한 이 테마파크는 17개의 롤러코스터를 보유하고 있으며, 올해 새롭게 추가된 두 개의 어트랙션은 세계 최고 수준의 스릴을 자랑한다.

올여름 개장하는 ‘사이렌스 커스(Siren’s Curse)’는 서반구 최초의 틸트 코스터로, 160피트(약 49미터) 높이에서 선로 전체가 수직으로 기울어지며 트랙과 연결된 뒤, 아찔한 낙하를 연출한다. 420피트(약 128미터) 높이의 ‘탑 스릴 2(Top Thrill 2)’는 시속 120마일(약 193km/h)로 질주하며 세계 최고 수준의 속도감을 제공한다.

시카고 인근의 식스 플래그스 그레이트 아메리카(Six Flags Great America)에서는 180피트(약 55미터) 높이에서 절벽 끝에 멈췄다가 수직 낙하와 다섯 번의 인버전으로 이어지는 ‘래스 오브 락샤사(Wrath of Rakshasa)’가 짜릿한 체험을 안겨준다.

버지니아주 킹스 도미니언(Kings Dominion)의 ‘랩테라(Rapterra)’는 발사형 윙 코스터로, 날개 형태의 좌석에 앉아 145피트(약 44미터) 상공을 가르며 속도감 넘치는 스릴을 경험할 수 있다. 뉴저지주의 식스 플래그스 그레이트 어드벤처(Six Flags Great Adventure)에서는 북미 최초의 슈퍼 부메랑 코스터 ‘더 플래시: 버티컬 벨로시티(The Flash: Vertical Velocity)’가 강력한 자기 추진 방식으로 앞뒤 방향으로 번갈아 발사되며 강한 가속감을 전달한다. 아이오와주의 로스트 아일랜드 테마파크(Lost Island Theme Park)는 올해 새롭게 ‘파이어 러너(Fire Runner)’를 공개했다. 단일 레일 위를 빠르게 질주하며 곡예 같은 동작으로 색다른 재미를 더한다.

한편, 유니버설 스튜디오 할리우드(Universal Studios Hollywood)는 2026년 ‘분노의 질주: 할리우드 드리프트(Fast & Furious: Hollywood Drift)’를 통해 영화 속 고속 추격전을 현실감 있게 재현할 예정이다.

▶실내 워터파크 리조트

날씨에 상관없이 물놀이를 즐기고 싶다면, 실내 워터파크 리조트가 최적의 선택이다. 유수풀, 파도 풀 등 다양한 어트랙션을 사계절 내내 쾌적한 실내 공간에서 만날 수 있다.

오클라호마주에 새롭게 문을 연 오카나 리조트 앤 실내 워터파크(Okana Resort & Indoor Waterpark)에서는 업힐 워터 코스터와 패밀리 래프트 라이드 등 스릴 넘치는 시설이 마련돼 있다.

그레이트 울프 로지 리조트(Great Wolf Lodge Resort)는 최근 텍사스주 휴스턴 인근과 플로리다주 네이플스에 두 개의 신규 리조트를 개장했으며, 올봄에는 코네티컷주 폭스우즈 리조트 카지노(Foxwoods Resort Casino) 내에도 또 하나의 시설을 추가할 예정이다.

워터파크뿐 아니라 볼링장, VR 체험 공간 등 다양한 즐길 거리가 함께 구성돼 가족 단위 여행객에게 안성맞춤이다. 2026년에는 버지니아주에 약 17만 5천 평방피트(약 1만 6천㎡) 규모의 초대형 워터파크를 중심으로 한 칼라하리 리조트(Kalahari Resort)가 새롭게 문을 열 계획이다.

알래스카주 앵커리지의 H2 오아시스(H2Oasis)는 호텔과 별도로 운영되는 독립형 워터파크로, 혹한의 날씨 속에서도 실내에서 따뜻한 물놀이를 즐길 수 있는 공간을 제공한다.

미국 최대 규모의 실내 워터파크인 드림웍스 워터파크(DreamWorks Water Park)는 뉴저지주 이스트 러더포드의 복합 쇼핑몰 아메리칸 드림(American Dream) 안에 자리잡고 있다. 세계 최대 실내 파도풀, 최고 높이의 스피드 슬라이드 외에도 ‘슈렉’, ‘쿵푸팬더’ 등 인기 애니메이션을 테마로 한 어트랙션을 통해 영화 속 장면 같은 체험을 만들어낸다.

▶머무는 즐거움까지 갖춘 테마파크

많은 테마파크는 하루 종일 즐긴 뒤에도 여정을 이어갈 수 있도록 직영 호텔을 함께 운영하고 있다.

유니버설 스튜디오는 ‘에픽 유니버스’ 개장에 맞춰 지중해풍 디자인의 럭셔리 호텔 ‘유니버설 헬리오스 그랜드 호텔(Universal Helios Grand Hotel)’을 선보일 예정이다. 테마파크와 바로 연결돼 있어, 투숙객은 전용 출입구를 통해 간편하게 입장할 수 있다.

또한 올해 초에는 스텔라 노바(Stella Nova)와 테라 루나(Terra Luna) 등 두 개의 신규 호텔이 추가되며 숙박 시설이 총 11곳으로 확장됐다.

테네시주의 돌리우드는 지난해 300개 객실 규모의 두 번째 호텔, 하트송 롯지 앤 리조트(HeartSong Lodge and Resort)를 개장했다. 스모키 마운틴(Smoky Mountains)의 자연경관과 어우러지는 국립공원 스타일의 디자인이 특징이다.

내년 개장을 앞둔 실버 달러 시티 리조트(Silver Dollar City Resort)는 오자크 산맥과 테이블록 호수(Table Rock Lake)를 내려다보는 전경을 자랑한다.

▶미식 경험을 더한 테마파크

테마파크의 즐거움은 어트랙션만큼이나 먹거리에서도 완성된다. 유니버설 파크에서는 해리 포터 테마존에서 버터 맥주(Butterbeer)를 즐기거나 투스섬 초콜릿 엠포리엄(Toothsome Chocolate Emporium)의 진한 밀크셰이크를 맛볼 수 있다. 디즈니 파크에서는 열대과일 풍미가 살아 있는 돌 휩(Dole Whip)이 대표 디저트다.

격식 있는 식사를 원한다면, 디즈니랜드의 카세이 서클 레스토랑(Carthay Circle Restaurant)이나 나파 로즈(Napa Rose), 월트 디즈니 월드의 캘리포니아 그릴(California Grill), 또는 미슐랭 스타 레스토랑인 빅토리아 앤 알버트(Victoria & Albert’s)를 추천한다.

이 밖에도 지역 특색이 담긴 먹거리들이 방문객을 맞이한다. 돌리우드와 실버 달러 시티의 따끈한 시나몬 브레드, 케니우드와 레이크 컴파운스의 포테이토 패치 감자튀김은 꼭 맛봐야 할 별미다. 코니 아일랜드의 네이선스 페이머스(Nathan’s Famous)는 1916년부터 핫도그로 명성을 이어오고 있으며, 1934년 문을 연 미세스 노츠 치킨 디너 레스토랑(Mrs. Knott’s Chicken Dinner Restaurant)은 프라이드 치킨과 보이즌베리 파이로 큰 사랑을 받았다. 이 레스토랑은 훗날 노츠 베리 팜(Knott’s Berry Farm) 테마파크의 출발점이 되었다. 펜실베이니아주 허쉬(Hershey)에서는 지역 초콜릿 공장의 달콤한 향기가 도시를 감싸며, 허쉬파크(Hersheypark)에서는 허쉬 캔디바와 다양한 초콜릿 간식을 마음껏 즐길 수 있다.