Xinhua Silk Road: 제6회 시민조정포럼 개막

-- 시민조정포럼(Shenyang International Open Regatta) 선양에서 금요일 개막식 열려

베이징 2023년 9월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제6회 Shenyang International Open Regatta가 1일 중국 북동부 랴오닝성 성도 선양에서 개막했다.



The 6th Shenyang International Open Regatta kicks off on Friday in Shenyang, capital of northeast China's Liaoning Province.