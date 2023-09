Hisense Group 회장 Fisher Yu, IFA 2023에서 기조연설

-- 기술 시스템 "Screens, Operating System and Platform" 자세히 다뤄

-- Hisense, 'Go Tech, and Beyond'를 주제로 가정 내 시나리오 기반 종합 제품 라인을 선보여

베를린 2023년 9월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- IFA 주요 파트너인 글로벌 소비자 전자 제품 및 가전업체 Hisense Group Holdings가 IFA 2023에서 기조연설을 맡았다. Fisher Yu는 "시나리오 기반 기술의 미래"를 주제로 한 기조연설에서 Hisense가 시나리오 기반 접근 방식을 통해 계속해서 혁신을 이루어 나가고 가정용 솔루션 이외의 부문에서도 양호한 성장을 달성하는 데 집중할 것이라고 밝혔다. 또한 Fisher Yu 회장은 Hisense가 UEFA EURO 2024™의 공식 파트너임을 발표했다. 이로써 Hisense는 3회 연속 UEFA EURO 토너먼트의 파트너로 활동하게 된다.

Fisher Yu, President of Hisense Group delivering the opening keynote at IFA 2023

놀라운 성공을 거둔 Hisense는 전 세계적으로 사업을 확장하여 현재 160개 이상의 국가에서 사업을 전개하고 있으며 2022년 전 세계 2위 규모의 TV 제조 업체로 자리 잡았다. 스크린을 활용하여 통합 네트워크와 클라우드 서비스를 연결하고 시나리오 기반의 접근 방식을 통해 맞춤형 서비스를 제공하는 Hisense는 "Screens, Operating System and Platform"이라는 강력한 기술 시스템을 개발했다. Hisense는 스크린 네트워크를 확장하고 VIDAA OS 시스템 및 ConnectLife 플랫폼을 지속적으로 개선할 계획이다. 또한 Hisense는 맞춤형 서비스를 강화하고 전반적인 사용자 경험을 개선할 전망이다.

사람을 우선시하는 접근 방식을 통해 기술 미래 형성

Hisense는 올해 IFA에서 "Go Tech, and Beyond"를 주제로 최신 출시 제품과 포트폴리오에서 새롭게 개선된 제품을 비롯한 핵심 홈 리빙 제품 라인 및 혁신적인 연결형 생활 기술을 선보였다. 여기에는 UX, U8, Laser TV, 대형 스마트 스크린이 적용된 PureFlat 시리즈 냉장고와 조리, 식기 세척 및 세탁 부문 제품이 포함된다. 이 외에도 Hisense는 해당 제품이 일상에서 소비자들을 어떻게 돕는지도 소개했다.



Hisense attends IFA 2023 under the theme of "Go Tech, and Beyond"