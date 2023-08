Astronergy, NIO 및 OPF와 협력

-- V2G 충전기가 탑재된 세계 최초 전기차 충전용 자가소비형 태양광 발전 시스템 완성을 위해 Qilian Mountain National Park에 제품 전달

항저우, 중국 2023년 8월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- One Planet Foundation(OPF)과 NIO의 요구 및 참여에 따라, V2G 충전기가 탑재된 세계 최초 자가소비형 태양광 발전 시스템 완성을 지원하기 위해 Astronergy의 n형(n-type) TOPCon 태양광(PV) 모듈 75개가 Qilian Mountain National Park에 설치됐다. 이로써 지난 8월 20일부터 자가소비형 시스템 운영을 시작한 Clean Parks 및 WWF 생태 공동 보전 프로그램의 3단계가 시작됐다.



An aerial photo captures the world's first EV PV self-consumption system with V2G chargers at Qilian Mountain National Park.