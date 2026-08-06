서울시 ‘부동산 정상화를 위한 시민 대토론회’ 주재 후 SNS 글 “사연 다르지만 ‘평범한 일상 지키고 싶다’는 것이 공통된 마음”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 6일 ‘부동산 정상화를 위한 시민 대토론회’를 통해 부동산 문제는 세금과 규제가 아닌 공급으로 풀어야 한다는 사실을 재확인했다고 밝혔다. 이날 오 시장은 해당 토론회를 직접 주재했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 “저는 그동안 여러 차례 부동산 문제는 세금과 규제가 아니라 공급으로 풀어야 한다고 말씀드려 왔다”며 “오늘(6일) 시민들께서 들려주신 목소리는 그 방향이 결코 틀리지 않았음을 다시 한번 확인시켜 주었다”고 했다.

이날 토론회에서는 전셋집을 구하지 못해 결국 월세를 선택할 수밖에 없었던 청년고 전월세 매물이 사라져 서울을 떠나야 할지 고민하는 시민, 평생 살아온 집을 세금 때문에 처분해야 할까 걱정하는 고령층 등의 목소리가 이어졌다.

오 시장은 “사연은 모두 달랐지만, 공통된 것은 ‘평범한 일상을 지키고 싶다’는 시민들의 절박한 마음이었다”며 “내가 오래 살아온 동네에서 가족과 함께 계속 살고 싶고, 자식들 곁에서 마음 편히 노후를 보내고 싶고, 조금 더 쾌적하고 안전한 환경에서 살아가고 싶다는 너무나 당연하고 소박한 바람이었다“고 썼다. 이어 ”정부의 정책에는 무주택 서민들의 삶과 직결되는 전월세 시장에 대한 실질적인 대책이 보이지 않는다는 지적이 가장 무겁게 다가왔다”고 덧붙였다.

그는 “주택정책은 결국 국민의 삶을 위한 정책이어야 한다”며 “국민이 원하는 곳에, 국민이 살고 싶은 집을 충분히 공급하는 것. 그것이 주택정책의 가장 기본적인 출발점이어야 한다”고 강조했다. 그러면서 “오늘 전문가들과 시민들의 의견도 한곳으로 모였다”며 “정부가 공급 확대에 대한 분명한 의지와 실행 계획을 보여준다면 시장의 불안은 생각보다 훨씬 빠르게 안정될 것이라는 것이 현장의 공통된 목소리였다”고 말했다.

끝으로 오 시장은 “서울시는 오늘 나온 의견을 하나도 빠짐없이 정리해 정부에 전달하겠다”며 “시민의 주거 불안을 키우는 제도는 분명하게 보완을 요청하고, 공급을 가로막는 규제는 끝까지 개선을 건의하겠다”고 강조했다.