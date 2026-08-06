[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 ‘비매너 논란’으로 악성 댓글에 시달렸던 가수 겸 배우 손담비가 결국 법적 대응에 나섰다. 악의적인 비방에 대해서는 합의나 선처없이 강경 대응하겠다는 방침이다.

손담비의 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 지난 5일 공식 계정을 통해 “그 동안 각종 플랫폼을 대상으로 소속 아티스트들에 대한 권익 침해 행위를 지속적으로 모니터링해 왔다”며 “허위사실 유포와 명예훼손, 모욕, 악의적인 비방, 성희롱, 사생활 침해 등에 해당하는 게시물과 댓글이 다수 확인돼 민·형사상 법적 대응 절차를 진행하고 있다”고 밝혔다.

이어 “게시물이 삭제되거나 비공개로 전환된 경우에도 확보된 자료를 바탕으로 법적 절차를 진행할 수 있으며, 익명성을 이용한 게시 행위 역시 작성자를 특정해 책임을 물을 수 있다”고 강조했다.

그러면서 “앞으로도 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 모든 불법 행위에 대해 어떠한 합의나 선처 없이 강경 대응을 이어갈 예정”이라며 팬들에게 적극적인 제보를 당부했다.

앞서 손담비는 최근 일본여행 중 ‘비매너 논란’으로 악성 댓글에 시달린 바 있다.

손담비는 일본여행 중 호텔 객실 침대 위에 운동화를 신은 채 앉아 있는 사진을 SNS에 올렸다가 일부 누리꾼들로부터 “비매너”라는 지적을 받았다. 이에 그는 “새 신발인데 뭐가 비매너라는 거냐”며 “적당히 하시길 바란다”고 불편한 심경을 나타냈다.

한편, 손담비는 2007년 가수로 데뷔해 ‘미쳤어’, ‘토요일 밤에’ 등을 히트시켰으며 이후 배우로 드라마 ‘빛과 그림자’, ‘동백꽃 필 무렵’, ‘유미의 세포들’ 등에 출연했다.

2022년에는 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 출산했다.