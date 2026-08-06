게임스컴 2026 전야제 ONL서 신작 3종 공개 아이온2 오는 9월 출시 앞두고 시장 공략 본격

[헤럴드경제=차민주 기자] 엔씨가 세계 최대 게임쇼 ‘게임스컴 2026’에 참가해 글로벌 신작 라인업을 공개한다.

6일 엔씨는 오는 26일부터 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 게임쇼 ‘게임스컴 2026’에 참가해 글로벌 신작 라인업을 선보인다고 밝혔다.

엔씨는 게임스컴 개막 전야제 ‘오프닝 나이트 라이브(이하 ONL)’를 통해 ▷‘아이온2’ ▷‘신더시티’ ▷‘프로젝트 본파이어’ 등 총 3종의 글로벌 신작을 출품할 계획이다.

우선 ‘아이온2’는 오는 9월 30일 얼리액세스를 시작으로 글로벌 서비스에 돌입한다. 현재 얼리액세스 참여권을 포함한 파운더스팩을 판매 중이다. 엔씨는 이번 게임스컴을 통해 글로벌 이용자와의 접점을 확대하고, 출시 전 기대감을 높인단 방침이다.

‘신더시티’는 엔씨가 오픈월드 시네마틱 3인칭 슈터 장르로 개발 중인 글로벌 기대작이다. ONL에서 신더시티 세계관의 배경을 담은 신규 트레일러를 공개할 예정이다. 신더시티는 지난 7월 스팀 페이지를 오픈한 이후 글로벌 이용자와 게임 개발 소식을 공유하며 소통하고 있다.

엔씨는 개발명 ‘프로젝트 본파이어’로 알려진 신작을 ONL에서 최초 공개한다. 트레일러를 통해 게임의 정식 타이틀을 발표하고, 주요 콘셉트와 특징을 선보인단 계획이다. 이후 게임에 대한 추가 정보도 차례대로 공개할 예정이다. ONL 예고 티저 영상은 엔씨 공식 유튜브 채널을 통해 확인 가능하다.

엔씨의 북미 개발 스튜디오 아레나넷이 PC·콘솔 타이틀로 개발 중인 ‘길드워3’는 기업간거래(B2B)관에 참가한다. 길드워3는 지난 6월 ‘서머 게임 페스트 2026’에서 최초 공개된 이후 글로벌 게임쇼 참가를 이어가고 있다.