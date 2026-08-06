비큐AI와 MOU…출장·경비 전반 AX 접목

국내 기업 경비지출관리 시장을 선도하고 있는 비즈플레이(대표 석창규)가 인공지능(AI) 기반의 데이터 구조화 기술을 통한 서비스 고도화에 나서고 있다.

비즈플레이는 AI 데이터-인텔리전스 기업 비큐AI(대표 임경환)와 AI 기반 업무 자동화 및 기업 임직원 대상(B2E) 서비스 고도화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다. 양사는 지난 5일 서울 영등포구 비즈플레이 본사에서 석창규 대표와 임경환 비큐AI 대표 등이 참석한 가운데 협약식을 진행했다.

이번 협약을 통해 비즈플레이는 자사 출장관리·경비지출 플랫폼에 비큐AI의 AI 기반 데이터 구조화 기술과 뉴스 데이터 역량을 결합한다. 기업·기관 고객의 출장·경비 업무 전반에 AI 전환(AX)을 접목하는 것이다.

양사는 우선 출장·지출 영수증 등 각종 증빙자료와 정산·결의 문서, 사내 규정 등의 비정형 데이터를 구조화하는 기술을 공동 연구할 계획이다.

서비스 협업도 이뤄진다. 비즈플레이 출장 솔루션 이용 고객을 대상으로 비큐AI의 뉴스데이터를 활용해 출장국의 안전 관련 뉴스와 외교부 안전 정보 알림을 제공할 예정이다. 양사는 국내 미디어 기반 서비스를 우선 구현한 뒤, 해외 미디어 연동은 상호 협의를 거쳐 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

석창규 비즈플레이 대표는 “이번 협약을 통해 초대기업을 필두로 한 다양한 기업들의 경비·출장 업무 AX를 가속하고, 문서 처리의 정확도와 서비스 편의성을 함께 높일 수 있을 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

한편 비즈플레이는 최근 토스 운영사인 비바리퍼블리카의 결제단말기 및 포스(POS) 솔루션 공급 자회사 토스플레이스(대표 최재호)와 함께 지역사랑상품권 결제 서비스 활성화 및 기업 비용관리 사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 비즈플레이의 지역사랑상품권 서비스 운영 경험과 기업 비용관리 플랫폼 역량에 토스플레이스의 오프라인 결제 인프라를 결합해 공공과 기업 시장에서 새로운 사업 기회를 모색하기 위해 이뤄졌다. 양사는 첫 과제로 서울페이 QR 결제 기능을 토스플레이스 토스 프론트 단말기에 적용했다. 이에 따라 서울페이 이용자는 토스플레이스 프론트 단말기가 설치된 가맹점에서 QR 방식으로 서울사랑상품권을 결제할 수 있다.

중장기적으로는 양사가 서울페이를 통해 마련한 협력 모델을 다른 지방자치단체로 확대하기 위한 공동 사업 기회도 모색할 계획이다.