집에서 온열질환 발생 비중, 전체 연령보다 약 3배 높아 ‘보건소 방문건강관리사업’으로 실내 환경 점검 및 안부 확인

[헤럴드경제=이태형 기자] 80세 이상 고령층에서 인구 대비 온열질환 발생 위험이 가장 높고, 추정 사망자도 집중적으로 발생하고 있어 각별한 주의가 필요한 것으로 나타났다.

6일 보건복지부가 질병관리청의 온열질환 응급실감시체계 운영 결과를 분석한 결과, 올해 5월 15일부터 8월 4일까지 질병관리청으로 신고된 온열질환자는 총 2441명으로 이 중 65세 이상 고령층은 825명(33.8%), 80세 이상은 300명(12.3%)이었다.

연령별 환자 수는 60대가 450명(18.4%)으로 가장 많았지만, 인구 10만 명당 신고환자 수는 80세 이상이 12.5명으로 모든 연령대 중 가장 높았고, 70대 7.4명, 60대 5.8명 순으로 나타났다.

또 추정 사망자에서도 21명 중 13명(62%)이 80세 이상으로 고령층의 비중이 두드러졌다.

80세 이상, 집에서의 온열질환 발생 비중이 전체 연령보다 약 3배 높아

전체 온열질환자의 발생장소는 실외 작업장 625명(25.6%), 논밭 324명(13.3%), 길가 298명(12.2%), 집 172명(7.0%) 순이었고, 추정 사망자는 논밭에서 6명(28.6%), 집 5명(23.8%)으로 가장 많았다.

80세 이상 온열질환자의 발생장소는 논밭 83명(27.7%), 길가 59명(19.7%), 집 54명(18.0%) 순이었고, 추정 사망자도 논밭 4명(30.8%), 집 3명(23.1%) 순으로 나타났다.

특히 80세 이상은 집에서 발생한 비중은 18%로, 전체 연령의 7%보다 2배 이상 높아 농작업뿐 아니라 실내 환경 관리에도 각별한 주의가 필요하다.

고령자는 체온조절 능력이 떨어지고 온열질환 초기 증상을 스스로 알아차리기 어려워 증상이 빠르게 악화할 수 있다.

복지부는 폭염특보 시에는 가장 무더운 시간대의 논밭·비닐하우스 작업과 장시간 외출을 피하고, 갈증을 느끼지 않더라도 물을 자주 마시며 집 안에서도 냉방기기를 사용해 시원한 환경을 유지해야 한다고 당부했다.

특히 혼자 거주하거나 거동이 불편한 어르신은 가족과 이웃, 생활지원사 등이 건강 상태와 실내 온도, 냉방기기 작동 여부를 자주 확인해야 한다.

전국 보건소 방문건강관리사업을 통해 80세 이상 고령자 보호 강화

복지부는 국내 첫 ‘폭염중대경보’가 발령된 7월 12일 이후 전국 보건소의 ‘정보통신기술(ICT) 융합 방문건강관리사업’을 통해 폭염 취약 대상자의 건강상태를 면밀히 확인하고 피해를 예방하는 조치를 강화했다.

‘오늘건강’ 앱을 통해 대상자의 위치를 기반으로 기상청 폭염 영향예보의 위험단계에 따라 경보문자와 단계별 대응요령을 자동 발송하고 있다.

이 밖에도 ▷방문·전화상담을 통한 건강상태와 이상 증상 확인 ▷폭염 행동요령 및 온열질환 예방수칙 교육 ▷보호자·의료기관·응급센터 등 지역사회 자원 연계 ▷가정 내 냉방환경 확인 ▷무더위쉼터·경로당 등 이용 가능한 자원 안내 등을 실시하고 있다.

4일 현재 방문건강간호사가 주민 가정에 방문한 17만6514건 중 12만8283건(72.7%)이 폭염 냉방 환경점검, 폭염 예방자료 및 물품 제공 등 폭염 대응 건수에 해당한다.

이번 온열질환 감시체계 분석 결과 80세 이상 고령층의 취약성이 대두된 만큼 방문건강관리 사업을 통해 논밭·비닐하우스 일 자제 안내를 비롯해 거주지 점검과 안부 확인 조치 등을 강화한다.

복지부는“실외뿐만 아니라 실내에서도 온열질환 예방을 위한 노력이 필요하며 가족과 이웃에서도 어르신의 건강 상태와 실내 환경을 자주 확인해 주는 것이 필요하다”고 밝혔다.