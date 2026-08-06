최, 8년 만의 랭킹 재진입 걸린 승부 직전 경기 패배 유주상은 반전 노려

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘코리안 슈퍼보이’ 최두호(35)와 유주상(32)이 내달 ‘UFC 331: 반 vs 판토자 2’에 동반 출격한다.

UFC는 오는 9월 20일(이하 한국 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 ‘UFC 331: 반 vs 판토자 2’를 개최한다. 이번 대회에선 최두호가 UFC 페더급 랭킹 15위 파트리시우 핏불(39·브라질)과 대결한다. 유주상은 ‘텍사스 키드’ 마이클 애즈웰 주니어(25·미국)와 격돌한다.

최두호(17승 1무 4패)는 8년 만에 UFC 랭킹 재진입에 도전한다. 그는 UFC 데뷔 후 3연속 KO승을 거두며 UFC 페더급 랭킹 11위까지 오른 뒤 2018년 7월 UFC 랭킹에서 제외됐다. 사회복무요원 장기 대기로 병역 문제를 해결한 최두호는 2023년 UFC에 복귀해 1무 후 다시 3연속 KO승을 거두며 상승세를 타고 있다. 이번에 15위 핏불을 꺾고 랭킹에 복귀한다면 UFC 로스터에 계속 남아 있던 선수 중 가장 오랜 기간 후 랭킹에 복귀하는 사례가 된다.

파트리시우 핏불(37승 9패)은 벨라토르 페더급-라이트급 챔피언을 지낸 베테랑이다. 2025년 UFC와 계약한 후 1승 2패를 기록하고 있다. 10살 때부터 주짓수 수련을 시작해 킥복싱을 섭렵한 후 자연스럽게 종합격투기(MMA)로 전향했다. 13KO, 12서브미션, 13판정승으로 다양한 방법으로 승리할 줄 아는 완성도 높은 파이터다. 한때 파이트 레디에서 정찬성과 함께 훈련하기도 했다.

반면 최두호는 UFC 모든 승리를 펀치 KO로 장식할 정도로 강력한 타격 파워를 자랑한다. 통산 17승 중 14승이 KO다. UFC에서 4번의 파이트 오브 더 나이트, 2번의 퍼포먼스 오브 더 나이트 보너스를 받을 정도로 화끈한 경기력을 보여줘왔다.

유주상은 지난해 10월 UFC 320에서 다니엘 산토스에게 KO 패배를 당한 후 약 11개월 만에 옥타곤에 복귀한다. 지난 5월 가스톤 볼라뇨스를 상대로 복귀하려고 했지만 발가락 부상을 입으며 복귀가 늦춰졌다.

2024년 12월 ‘데이나 화이트: 루킹 포 어 파이트’를 통해 UFC와 계약한 유주상(9승 1패)은 UFC에서 1승 1패를 기록하고 있다. 복싱 베이스의 유주상은 최근 2승 모두 원펀치 넉아웃으로 기록하며 화끈한 경기를 선보이고 있다.

유주상의 상대 마이클 애즈웰 주니어(11승 5패)는 퓨리FC 페더급 챔피언을 지낸 파이터다. 2025년 5월 UFC에 데뷔해 1승 3패를 기록하고 있다. 14살 때부터 격투기 수련을 시작해 20살에 프로에 데뷔했다. 6번의 KO승과 5번의 판정승을 거뒀고, 단 한 번도 피니시 패배를 한 적 없을 정도로 단단한 내구력을 갖고 있다.

이번 대회 메인 이벤트에선 UFC 플라이급 챔피언 조슈아 반(24·미얀마/미국)이 전 챔피언 알레샨드리 판토자(36·브라질)를 상대로 2차 타이틀 방어에 나선다. 두 선수는 지난해 12월 UFC 323에서 맞붙었는데 판토자(30승 6패)가 팔 부상을 입으며 반(17승 2패)이 새로운 챔피언에 올랐다. 두 선수 모두 이번에는 제대로 승부를 내기 위해 의욕을 불태우고 있다.

최두호와 유주상이 출전하는 ‘UFC 331: 반 vs 판토자 2’는 오는 9월 20일 오전 8시에 언더카드가, 10시에 메인카드가 티빙에서 생중계된다.