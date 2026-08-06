[헤럴드경제=이명수 기자] 이창동 감독의 신작 영화 ‘가능한 사랑’이 다음 달 미국에서 열리는 제64회 뉴욕영화제의 메인 슬레이트 부문에 초청됐다고 6일 넷플릭스가 밝혔다.

연합뉴스에 따르면, 뉴욕영화제는 미국의 권위 있는 영화제 중 하나로, 메인 슬레이트 부문은 세계적인 거장과 주목받는 신예의 대담하고 독창적인 작품을 선보이는 섹션이다. 국내 영화로는 봉준호 감독의 ‘기생충’(2019), 박찬욱 감독의 ‘헤어질 결심’(2022)과 ‘어쩔수가없다’(2025) 등이 소개됐다.

이 감독은 ‘밀양’(2007), ‘시’(2010), ‘버닝’(2018)에 이어 네 번째로 이 부문 초청장을 받았다. 올해 영화제는 9월 25일부터 10월 12일까지 열린다.

뉴욕영화제 예술감독 데니스 림은 “‘가능한 사랑’은 이창동의 필모그래피 중 가장 풍부하고 넓은 지평을 열어 보이는 작품으로, 노동·계급·자본·예술·욕망·가족 등 우리 삶을 지배하는 거의 모든 힘을 아우른다”며 “우리가 살아가는 바로 지금 이 시대를 정면으로 응시하는 동시에, 이를 뛰어넘는 울림을 안겨준다”고 소개했다.

‘가능한 사랑’은 다큐멘터리 제작을 위해 만난 두 부부가 숨은 욕망을 마주하는 이야기다. 설경구와 전도연이 해고노동자 호석과 그 아내 미옥을, 조여정과 조인성이 다큐멘터리 감독 예지와 남편 상우를 연기한다.

이 감독이 ‘버닝’ 이후 8년 만에 선보이는 신작으로 넷플릭스에서 제작했다.

영화는 다음 달 열리는 제83회 베네치아영화제 경쟁 부문에 초청돼 최초로 상영한다. 국내에서는 9월 23일 개봉하고 넷플릭스에서 11월 6일 공개된다.