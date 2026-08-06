“역사 죄인될까 책임 회피한 대통령” “사관학교 통합, 이정도면 국방농단”

[헤럴드경제=정석준·이우중 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 개정된 형사소송법을 읽어보지 않았다는 이재명 대통령의 발언에 대해 “역대급 망언을 쏟아내고 있다”고 비판했다.

장 대표는 6일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 “대통령이 태연하게 망언을 쏟아내서 국민이 이게 망언인지조차 느끼기 어려울 정도”라며 “60%가 넘는 국민이 (보완수사권 폐지를) 반대한다. 부산 돌려차기 피해자가 X(구 트위터)계정을 새로 만들어 대통령에게 보완수사권을 폐지하면 안 된다고 절절한 글을 올렸다”고 말했다.

이어 “이재명 대통령의 정신세계가 궁금하다”며 “지금 대통령이 이승만 대통령 아니냐고 묻는 거와 같은 것 아닌가”라고 지적했다.

이 대통령은 전날 행정안전부·법무부·법제처 업무보고에서 “개정된 형사소송법을 안 읽어봐서 그러는데, 법안에 의하면 검사가 수사하면 안 된다고 돼 있느냐”고 말한 바 있다.

장 대표는 이 대통령의 발언을 두고 “역사의 죄인으로 남을까봐 책임을 회피한 무책임한 대통령의 모습을 보여준다”고 말했다. 그러면서 “국민은, 나라는 관심 없고 29억원에 집을 팔면서 10원 한 푼까지 손해 보지 않기 위해 긁어모으는 모습에서 보여주듯 ‘나는 나밖에 모른다’ 이거든지, 다시 생각해 봐도 개정안은 절대 통과 돼선 안 된다는 법을 인정하는 것”이라고 덧붙였다.

그는 이재명 정권이 빛의 속도로 무너질 것이라고도 했다. 장 대표는 “정성호 법무부 장관이 개정안에 대해 빛의 속도로 개정됐다고 했다”며 “이재명 정권과 민주당이 형사소송법을 빛의 속도로 개정했다면, 대통령이 형사소송법 법조문을 읽어보지도 않았다면 결국 정권이 빛의 속도로 무너질 것”이라고 말했다.

사관학교 통합에 대해서는 “역대급 망언이 또 나왔다”고 평가했다. 장 대표는 “국방부 업무보고에서 사관학교를 통합하면 쿠데타 가능성도 줄어들 것이라고 했다”며 “북한은 군사분계선 일대 전술 도로를 넓히면서 우리 철책 코앞으로 오는데 우린 삼단봉으로 위병소 지키게하고 최전방 군인들에 빈총경계 서게 하고 있지 않나”라고 역설했다. 이어 “이 정도면 국방농단”이라고 평가했다.