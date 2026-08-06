주주서한 통해 중장기 사업 전략 밝혀 새로운 수익기반 확보·시장과 소통 확대

[헤럴드경제=김지윤 기자] 코스닥 상장사 웨이버스가 첨단 인공지능(AI) 설루션 기업으로의 체질 개선을 선언했다.

웨이버스는 6일 대표이사 명의의 주주서한을 통해 주주가치 제고를 위한 중장기 사업 전략과 주주환원 정책 방향을 공개했다.

웨이버스는 공간정보 플랫폼 전문기업으로, 지난 20년간 국가 부동산종합공부시스템(KRAS), K-Geo플랫폼 등을 구축해 왔다.

웨이버스는 “최근 한국공항공사의 ‘승강형 버티포트 플랫폼’과 한국전기안전공사의 ‘전사적 인공지능 전환(AX)을 위한 AI 플랫폼’ 구축 등 연이은 미래 핵심 사업 수주라는 성과를 내고 있음에도 현재 주가가 자산 가치와 성장 잠재력 대비 현저히 저평가돼 있어 막중한 책임감을 느낀다”고 밝혔다.

이에 웨이버스는 단순 시스템통합(SI) 구축 기업을 넘어 AI 설루션 및 AI 에이전트 서비스 기업으로 가치를 재평가받기 위한 밸류업 전략을 제시했다.

우선 독자 개발한 ‘GeOnAI v1.0’을 중심으로 법률·인허가 분야 특화 AI 에이전트 서비스를 선보일 계획이다. 또 클라우드 기반 공간정보 플랫폼인 ‘GeOnPaaS’에 다양한 서비스를 추가해 새로운 시장을 개척하고 수익기반도 확보한다.

도시안전 AI 및 디지털 트윈, 도심항공교통(UAM) 관제 등 대형 국책 연구개발(R&D)의 상용화를 가속화해 경기 변동에 흔들리지 않는 견고한 성장 포트폴리오를 구축할 방침이다.

웨이버스는 사업 경쟁력 강화와 함께 시장과의 소통도 확대한다. 이를 위해 IR(Investor Relations) 조직을 강화하고 정기 기업설명회 및 투자자 대상 커뮤니케이션을 확대한다. 언론 및 기관투자자와의 접점을 늘려 경영 성과와 성장 전략 역시 보다 적극적으로 공유할 방침이다.

또한 GeoAI 사업의 본격적인 성과와 수익성 개선을 기반으로 중장기 자본배분 계획을 수립하고 주주환원 정책도 적극적으로 검토할 예정이다.

김학성·박창훈 웨이버스 대표는 “웨이버스는 단순한 공간정보 구축 기업을 넘어 GeoAI와 피지컬 AI 플랫폼 리더로 재평가 받기 위한 도약 선상에 서 있다”며 “회사의 기업가치를 제값으로 리레이팅시키고 주가 상승으로 보답하겠다”고 말했다.

웨이버스는 주가 안정화와 기업가치 제고를 위해 지난 5월 주식 병합을 결정했다. 액면가 100원을 500원으로 병합했다. 액면병합 기준가격은 2950원이다.