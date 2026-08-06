유튜버 야생마 “열심히 챙겼던 동생” “자세한 내용 추후 전달하겠다”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 필로폰 투약 혐의를 받던 반페미니즘 단체 신남성연대 대표가 지난 5일 숨진 채 발견된 가운데 고인과 친분이 있던 한 유튜버가 추가 대응을 시사하는 애도 글을 남겨 주목받고 있다.

6일 유튜버 야생마(본명 주경진)에 따르면 그는 전날 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 “신남성연대 배인규 대표가 항년 36세로 소천하셨다”며 “삼가 고인의 명복을 빈다”는 글과 함께 고인과 같이 찍은 사진을 공개했다.

그는 “힘들때나 기쁠때 서로 위로 해주며 안부인사를 나누던 인규. 이번달만 해도 4번을 만나 이런 저런 대화를 나눴고 몇일전 까지만 해도 웃으며 저희 매장에 놀러와 대화를 나눴다”고 했다.

이어 “제 나름 조건 없이 정말 열심히 챙겼던 동생이었는데 만날때마다 이상한 행동이나 이상한 생각을 하는건 전혀 느끼지 못했기에 정말 당황스럽고 안타깝다”고 했다.

그러면서 “자세한 내용은 알고 있으나 고인이 되었지만 인규를 위해 추후 확실한 내용은 추후 전달해 드리겠다”고 덧붙였다.

앞서 고인은 전날 인천시 중구 영종도의 한 아파트에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 현재까지 범죄혐의점이 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

고인은 남성 권익 보호와 반 페미니즘을 내세운 단체 신남성연대를 결성했고, 구독자 71만 명을 보유한 유튜브 채널을 운영해 왔다. 최근에는 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회에도 참여했다. 전처와의 이혼 소송 과정에서 우울증과 공황장애를 앓은 것으로 알려진 그는 지난해 5월 인천시 중구의 한 모텔에서 마약류인 필로폰을 투약한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 경찰 수사를 받았으며 이후 불구속 상태로 검찰에 송치됐다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 같은 어려움을 겪는 가족이나 지인이 있다면 자살예방상담전화 109 또는 SNS 상담 ‘마들랜’을 통해 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다.