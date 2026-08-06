아시아·유럽 등 대상 프로모션 프로모션 기간 내 최대 10회 적용

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협카드는 여름 휴가철과 가을 여행 시즌을 맞아 유니온페이(UnionPay)와 함께 해외 주요 인기 여행지에서 10% 즉시할인 혜택을 제공하는 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

8월 6일부터 10월 31일까지 진행되는 이번 행사는 한국인 관광객이 자주 찾는 아시아 6개국(중국 본토, 일본, 홍콩, 마카오, 대만, 베트남)과 유럽 4개국(영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아) 등 총 10개 주요 여행지를 대상으로 한다.

혜택 대상은 NH농협 유니온페이 개인 신용·체크카드 고객(BC, 선불, 기프트카드 제외)이다. 행사 기간 동안 대상 국가의 온·오프라인 가맹점에서 일정 금액 이상 결제 시 결제 금액의 10%(회당 할인 한도 내)가 즉시 할인된다. 할인 혜택은 프로모션 기간 내 카드당 최대 10회(1일 최대 3회)까지 받을 수 있다.

NH농협카드는 이번 프로모션과 함께 이용하기 좋은 대표 상품으로 ‘올바른TRAVEL(트래블) 카드’를 추천했다. 전월 실적 충족 시 인천공항 리무진버스·공항철도 직통열차 이용 혜택과 해외 가맹점 할인 혜택을 기본으로 제공한다. 또한 국내 면세점, 온라인쇼핑, 마트, 편의점, 커피 등 생활 밀착형 업종에서도 할인을 제공해 국내외 활용도가 높다.

NH농협카드 관계자는 “지난 유니온페이 할인 이벤트에 보내주신 고객들의 성원에 힘입어, 해외여행 수요가 높은 아시아 및 유럽 주요국을 중심으로 다시 한번 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 고객 니즈에 맞춘 실질적이고 유용한 글로벌 금융 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이번 이벤트에 대한 자세한 내용과 참여 방법 등은 NH pay 및 NH농협카드 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편 이번 프로모션은 국가별 최소 결제금액과 회당 할인한도가 다르다. 중국 본토의 경우에는 최소 결제 금액 300CNY이상일 시 회당 100CNY 한도로 할인이 적용된다. ▷일본 5000JPY이상 결제 시 회당 2000JPY 한도 할인 ▷베트남 9만VND 이상 결제 시 3만 VND 한도 할인 ▷홍콩 300HKD이상 결제 시 회당 100HKD 한도 할인 ▷마카오 300MOP이상 결제 시 회당 100MOP 한도 할인 ▷ 대만1000TWD이상 결제 시 회당 400TWD 한도 할인 ▷영국 30GDP이상 결제 시 회당 10GBP 한도 할인 ▷스페인·프랑스·영국 30EUR이상 결제 시 회당 10EUR 한도 할인이 적용된다.