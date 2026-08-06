[헤럴드경제=강승연 기자] 아모레퍼시픽은 더마 브랜드 에스트라(AESTURA)가 유로모니터 인터내셔널로부터 ‘대한민국 판매 1위 더마코스메틱 스킨케어 브랜드’에 선정됐다고 6일 밝혔다.

에스트라는 1982년 태평양제약에서 시작된 더마 헤리티지와 아모레퍼시픽 연구 전문성을 기반으로 탄생했다. 2008년 병원 채널 피부과 화장품 출시에 이어 2018년 올리브영에 아토베리어365 크림을 선보이며 더마 화장품의 대중화를 이끌었다.

‘아토베리어365’ 크림이 베스트셀러다. 민감 피부를 위한 장벽 보습 케어 솔루션으로 주목받았다. 5초마다 1개씩 판매될 만큼 높은 판매량을 기록하고 있다. 2년 연속 올리브영 어워즈 크림 카테고리 1위를 수상하기도 했다.

글로벌 공략에도 속도를 내고 있다. 일본·베트남·태국 등 아시아 주요 시장에 이어 지난해 미국 세포라에 입점했다. 올해는 유럽 주요 시장까지 판매 채널을 확대했다. 유럽 세포라에서는 19개국 약 860개 매장에 제품을 선보이고 있다.

에스트라 관계자는 “국내에서 검증된 민감 피부 솔루션을 글로벌 시장으로 확대해 세계적 더마 브랜드로 성장할 것”이라고 말했다.